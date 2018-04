Τραγωδία στην Κίνα – Έβαλε φωτιά σε καραόκι μπαρ – 18 οι νεκροί

Το τραγικό περιστατικό στην Κίνα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε τριώροφο κτίριο στην Τσινγκγιάν, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ. Από την πρώτη στιγμή, οι αρχές υποπτεύτηκαν πως επρόκειτο για εμπρησμό.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά οφειλόταν σε εμπρησμό από πρόθεση, ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομία της Τσινγκγιάν στον λογαριασμό της στο Weibo, το κινεζικό Twitter.

Video from scene: Karaoke lounge fire kills 18 in south China pic.twitter.com/oh6WFMyrOU

Αργότερα, μάλιστα, οι αρχές έκαναν και μια σύλληψη.

Police arrest arson suspect in karaoke lounge fire that kills 18 in south China pic.twitter.com/bsRoS9fngm

