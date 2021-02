Τραγωδία στην Οκλαχόμα: Nεκρά πέντε παιδιά από πυροβολισμούς σε σπίτι – Συνελήφθη ο μακελάρης (pics, vid)

Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, πυροβολήθηκαν μέχρι θανάτου την Τρίτη (2/2) σε σπίτι στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ. Μια γυναίκα μεταφέρθηκε επίσης τραυματισμένη στο νοσοκομείο, καθώς κινδυνεύει η ζωή της.

Σύμφωνα με την New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:30 τη νύχτα (τοπική ώρα) στην πόλη Muskogee. Όπως αναφέρουν οι αρχές σε ανακοίνωσή τους, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο βρήκαν ένα άτομο που κρατούσε όπλο. Οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν, όμως η σφαίρα δεν πέτυχε τον ύποπτο, ο οποίος προσπάθησε ανεπιτυχώς να ξεφύγει. Έπειτα από σύντομη καταδίωξη οι Αρχές κατάφεραν να τον συλλάβουν.

Τα τέσσερα παιδιά, όπως αναφέρει η New York Post, πέθαναν επί τόπου, ενώ το πέμπτο στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε. Στο σπίτι εντοπίστηκε νεκρός και ένας άνδρας, ενώ μια γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο και κινδυνεύει η ζωή της.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν γνωρίζουν το κίνητρο του εγκλήματος αλλά θεωρούν ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα. «Δεν έχουμε ακόμη λεπτομέρειες για το γιατί ή τι συνέβη» δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

