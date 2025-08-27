Κόσμος

Τραγωδία στην Τουρκία: Γαμπρός πέθανε στο γαμήλιο γλέντι του από «μπαλωθιές»

Ο 23χρονος υπέκυψε στα τραύματά του - Συνελήφθη η θεία του
Γαμπρός
Ο γαμπρός που έχασε τη ζωή του στην Τουρκία Photo / Twitter

Τραγωδία σημειώθηκε σε γαμήλιο γλέντι στην Τουρκία, με τον γαμπρό να βρίσκει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του στο γαμήλιο γλέντι του γάμου ρου στην Τουρκία, όταν ένας από τους καλεσμένους πυροβόλησε γιορτάζοντας το χαρμόσυνο μέχρι τότε γεγονός.

Ο 23χρονος γαμπρός, τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς και υπέκυψε στα τραύματά του, το πρωί της Τετάρτης, την επόμενη ημέρα από τον γάμο του που έγινε ας ένα χωριό στη βόρεια επαρχία της Κερασούντας, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

 

Η θεία από την πλευρά του γαμπρού, που είναι ύποπτη για τον μοιραίο πυροβολισμό, συνελήφθη, αναφέρει το Anadolu.

Το μοιραίο αυτό περιστατικό δεν είναι το μοναδικό στην Τουρκία, καθώς ατυχήματα από πυροβολισμούς σε γιορτές είναι αρκετά συχνά.

 

Τραγωδία συνέβη και την περασμένη εβδομάδα, όταν ένα άτομο σκοτώθηκε κατά λάθος και δύο άλλα τραυματίστηκαν σε παρόμοιο περιστατικό, σε έναν γάμο στη γειτονική επαρχία της Τραπεζούντας, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ενός τοπικού ιδρύματος, κυκλοφορούν περίπου 40 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, τα περισσότερα από τα οποία είναι παράνομα.

