Τραγωδία στην Τουρκία: Γαμπρός πέθανε στο γαμήλιο γλέντι του από «μπαλωθιές»

Τραγωδία σημειώθηκε σε γαμήλιο γλέντι στην Τουρκία, με τον γαμπρό να βρίσκει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του στο γαμήλιο γλέντι του γάμου ρου στην Τουρκία, όταν ένας από τους καλεσμένους πυροβόλησε γιορτάζοντας το χαρμόσυνο μέχρι τότε γεγονός.

Ο 23χρονος γαμπρός, τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς και υπέκυψε στα τραύματά του, το πρωί της Τετάρτης, την επόμενη ημέρα από τον γάμο του που έγινε ας ένα χωριό στη βόρεια επαρχία της Κερασούντας, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Giresun’da düğün sırasında damat ve gelin uğurlanırken ateş açılması sonucu yaralanan damat Ali K., hastanede hayatını kaybetti.



Ateş açan kişinin damadın yengesi F.K. olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. pic.twitter.com/dioyTS1H3S — Aykırı (@aykiricomtr) August 27, 2025

Η θεία από την πλευρά του γαμπρού, που είναι ύποπτη για τον μοιραίο πυροβολισμό, συνελήφθη, αναφέρει το Anadolu.

Το μοιραίο αυτό περιστατικό δεν είναι το μοναδικό στην Τουρκία, καθώς ατυχήματα από πυροβολισμούς σε γιορτές είναι αρκετά συχνά.

Giresun’da Şebinkarahisar ilçesinde, düğün sonrası gelin ve damat evlerine uğurlanırken rastgele ateş açılması göğsünden vurulan damat Ali Karaca (24) hayatını kaybetti.



Olayda silahı ateşlediği öne sürülen Karaca’nın yengesi gözaltına alındı. pic.twitter.com/PmQyIvpyFC — Odak TV (@OdakTV1) August 27, 2025

Τραγωδία συνέβη και την περασμένη εβδομάδα, όταν ένα άτομο σκοτώθηκε κατά λάθος και δύο άλλα τραυματίστηκαν σε παρόμοιο περιστατικό, σε έναν γάμο στη γειτονική επαρχία της Τραπεζούντας, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ενός τοπικού ιδρύματος, κυκλοφορούν περίπου 40 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, τα περισσότερα από τα οποία είναι παράνομα.