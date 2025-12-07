Τραγωδία στην Τουρκία: Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο – 7 νεκροί και 11 τραυματίες

Ακόμα μία αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε στην Τουρκία, όταν ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα 7 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και 11 να τραυματιστούν. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/12/2025), στην επαρχία Οσμάνιε στα νότια της χώρας.

Οι νεκροί και οι τραυματίες ήταν όλοι επιβαίνοντες του λεωφορείου στην Τουρκία. Φωτογραφίες και βίντεο που μεταδόθηκαν από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δείχνουν το δεξί τμήμα του λεωφορείου, από τα πρώτα καθίσματα έως και τη μέση, να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το λεωφορείο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πλαγιο-μετωπικά στο πίσω μέρος του φορτηγού, το οποίο βρισκόταν στην άκρη του αυτοκινητόδρομου, γιατί είχε σκάσει ένα από τα λάστιχά του.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında, yolcu otobüsünün seyir halindeki TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı



Hurdaya dönüşen otobüsten son görüntülerhttps://t.co/ZULCZgorXj pic.twitter.com/bEnnjO4NLm — Halk TV (@halktvcomtr) December 6, 2025

Ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος επέζησε από το δυστύχημα, συνελήφθη, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αλλά και της αναγνώρισης των επτά θυμάτων.