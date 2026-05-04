Κόσμος

Βραζιλία: Μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε – Δείτε βίντεο

Ο πιλότος ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου πως αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη
Συντριβή αεροσκάφους
Photo / X

Πανικός στη Βραζιλία με ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος να καρφώνεται σε πολυκατοικία αφήνοντας πίσω του νεκρούς και τραυματίες.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα Δευτέρα 04.05.2026 σε κτίριο στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους κι άλλοι τρεις να τραυματιστούν, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε, όταν το μικρό αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Pampulha Airport.

 

Σε βίντεο που μεταδίδουν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης φαίνεται η στιγμή που το Embraer EMB-721C χάνει ύψος και συντρίβεται σε πολυκατοικία στη συνοικία Σιλβέιρα του Μπέλο Οριζόντε.

 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του G1, ο πιλότος του Embraer ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο της Παμπούλια, από όπου είχε απογειωθεί το αεροσκάφος, πως αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές.

Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
57
49
49
45
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συναγερμός στη Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη Λειψία – Δύο νεκροί
Περισσότεροι από 15 είναι οι τραυματίες - Κατά τη σύλληψή του ο οδηγός παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας» - Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις με αυτοκίνητα στη Γερμανία
Λειψία
Ανανεώθηκε πριν 26 λεπτά
Newsit logo
Newsit logo