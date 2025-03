Τραμπ: «Άκυρες οι προεδρικές χάρες του Τζο Μπάιντεν – Έγιναν αυτοματοποιημένα εν αγνοία του»

Επίθεση εξαπέλυσε σήμερα (17.03.2025) ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Τζο Μπάιντεν, αφού χαρακτήρισε «άκυρες» τις χάρες που ανέμεινε ο προκάτοχός του σε πολυάριθμους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και σε Ρεπουμπλικάνους, που ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκαλεί «μαύρα πρόβατα».

Λίγες ώρες πριν παραδώσει την εξουσία στις 20 Ιανουαρίου 2025, ο Τζο Μπάιντεν πήρε προληπτικά μέτρα απέναντι στην εκδικητικότητα του Ντόναλντ Τραμπ κι απένειμε πολυάριθμες προεδρικές χάρες σε εκλεγμένους αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους, για να τους προστατεύσει από «αδικαιολόγητες και πολιτικά υποκινούμενες διώξεις».

Μεταξύ των προσώπων που προστατεύτηκαν ήταν ο στρατηγός Μαρκ Μίλι, πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων επί της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο δρ Άντονι Φάουτσι, αρχιτέκτονας της επιχείρησης αντιμετώπισης της επιδημίας της Covid στις ΗΠΑ, μέλη της επιτροπής του Κογκρέσου που ερεύνησε την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2020, την οποία εξαπέλυσαν οι οπαδοί του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

«Οι “χάρες” που απένειμε ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν στην μη εκλεγμένη επιτροπή πολιτικών τραμπούκων, και σε πολλούς άλλους, κηρύσσονται ΑΚΥΡΕΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΜΙΑ ΙΣΧΥ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social το βράδυ της Κυριακής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε αβάσιμα τα μέλη της επιτροπής αυτής ότι μόνα τους απένειμαν χάρες στους εαυτούς τους, εν αγνοία του Τζο Μπάιντεν και προειδοποίησε τα μέλη της επιτροπής ότι «υπόκεινται σε έρευνα στα υψηλότερα επίπεδα». Οι νομικές συνέπειες αυτών των ισχυρισμών δεν είναι αμέσως σαφείς.

