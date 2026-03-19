Τραμπ: Δεν θα στείλουμε στρατό στη Μέση Ανατολή – ΝΑΤΟ και Κίνα χρειάζονται περισσότερο τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε σήμερα Πέμπτη (19/03/2026) στον Λευκό Οίκο με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι και αναφέρθηκε στον πόλεμο με το Ιράν.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πόλεμος στο Ιράν «θα τελειώσει σύντομα» και πως η κατάσταση δεν έχει εξελιχθεί τόσο άσχημα όσο αρχικά φοβόταν για την Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να αναπτύξουν στρατεύματα, ενώ επανέλαβε ότι η ηγεσία του Ιράν «έχει φύγει» και πως αναζητούνται νέοι ηγέτες.

«Όχι, δεν αναπτύσσω στρατεύματα πουθενά. Εάν υπήρχε τέτοια περίπτωση, ασφαλώς δεν θα σας το έλεγα. Αλλά δεν αναπτύσσω στρατιώτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ λαμβάνουν «τεράστια υποστήριξη» από την Ιαπωνία, επαινώντας τη στάση του Τόκιο σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ.

«Έχουμε λάβει τεράστια υποστήριξη και έχουμε μια πολύ καλή σχέση με την Ιαπωνία. Και πιστεύω ότι, με βάση τις δηλώσεις που λάβαμε χθες και προχθές, η Ιαπωνία πραγματικά ανεβάζει το επίπεδο, σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακόμη σημείωσε πως έχει πει στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην χτυπήσει ενεργειακές εγκαταστάσεις και εκείνος συμφώνησε να μην το κάνει.

Επίσης δήλωσε πως η χώρα του χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση «για πολλούς λόγους», εν μέσω του πολέμου με το Ιράν, απαντώντας σε ερώτηση για δημοσίευμα που αναφέρει ότι το Πεντάγωνο ζητάει 200 δισ. δολαρία για τη Μέση Ανατολή.

Κίνα και ΝΑΤΟ έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ δήλωσε πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται την ροή πετρελαίου, αλλά η Ουάσινγκτον υπερασπίζεται τη διέλευση «για όλους τους υπόλοιπους».

Όπως ανέφερε για ακόμη μια φορά, οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια καμίας χώρας στον πόλεμο με το Ιράν, ωστόσο πιστεύει ότι άλλες χώρες, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και τα ευρωπαική κράτη, θα πρέπει να συμβάλλουν.

Αυτό καθώς προμηθεύονται το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου τους μέσω των Στενών, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που, όπως είπε, «δεν λαμβάνουν καθόλου».