Τραμπ: Διόρισε μία πανελίστρια νέα εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ!

Μέχρι ο Τραμπ να την διορίσει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η 36χρονη Ορτέιγκους, ως ειδική σε ζητήματα εθνικής ασφαλείας, ήταν στο παρελθόν στέλεχος κυβερνητικών υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Θα διαδεχθεί τη Χέδερ Νάουερτ, επίσης προερχόμενη από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, που προτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος – η οποία ήταν προβεβλημμένη παρουσιάστριά του μέχρι το 2017.

“Είμαι υπερευχαριστημένος που καλωσορίζω τη Μόργκαν Ορτέιγκους ως τη νέα εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η εμπειρία της ως αναλύτριας πληροφοριών και εκπροσώπου Τύπου θα είναι ατού για την Αμερική”, ανέφερε μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.

Pleased to welcome Morgan Ortagus as our new @statedeptspox. Her experience as an intelligence analyst & public affairs officer in foreign policy & national security will benefit America. She'll lead our fight to communicate & defend US foreign policy. Welcome to our team Morgan. pic.twitter.com/kSqTdPFNzv

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 3, 2019