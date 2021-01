Τραμπ – εισβολή στο Καπιτώλιο: Τον «καίει» και ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία (video)

Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται νέα πυρά εκ των έσω για τα τραγικά γεγονότα του Καπιτωλίου. Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία κατηγορεί τον απερχόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ ότι «υποκίνησε το πλήθος» στις 6 Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ άκουσε τον Μιτς Μακόνελ να δηλώνει σήμερα, Τρίτη (19.01.2021) στην ομιλία του στη Γερουσία, ότι ο απερχόμενος Πρόεδρος «προκάλεσε» τις ταραχές στο Καπιτώλιο.

Στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, 4 οπαδοί του Τραμπ και ένας άνδρας της αστυνομίας του Καπιτωλίου.

Ο Τραμπ «τάισε ψέματα στο πλήθος» και οι υποστηρικτές του «υποκινήθηκαν από τον Πρόεδρο και άλλα ισχυρά πρόσωπα», είπε ο Μακόνελ, ένας από τους πιο σημαίνοντες Ρεπουμπλικάνους πολιτικούς.

BREAKING: Sen. Mitch McConnell says the mob that stormed the U.S. Capitol on January 6 was “provoked by the president” and “fed lies." https://t.co/cBcjso3Xgk pic.twitter.com/UE2YiCjeeo