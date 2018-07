Τραμπ: Είχα μια καλή σύνοδο του ΝΑΤΟ και μια… ακόμα καλύτερη συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα φαίνεται πως έβαλε την συνάντηση αυτή πάνω και από… τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αφού δήλωσε πως «είχα μια καλή σύνοδο του ΝΑΤΟ και μια ακόμα συνάντηση με τον Πούτιν. Όλα τα άλλα είναι FAKE NEWS».

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way – the Fake News is going Crazy!

Μάλιστα… διεκδίκησε τα εύσημα για την ισχύ της συμμαχίας, έναν οργανισμό τον οποίο έχει πολλές φορές επικρίνει, και έκρινε θετικά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας.

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money!

