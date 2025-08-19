Τραμπ: Ελπίζω η συμπεριφορά του Πούτιν να είναι καλή – Ο Ζελένσκι πρέπει να είναι ευέλικτος

Όλος ο κόσμος βρίσκεται σε αναμονή για την ενδεχόμενη συνάντηση του ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τις συναντήσεις τους με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Για το τι περιμένει από τους δύο ηγέτες στο ενδεχόμενο μίας διμερούς συνάντησής τους, ο αμερικανός πρόεδρος, παραχώρησε συνέντευξη στο Fox News.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στις προοπτικές μιας τριμερούς συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο ηγέτες θα δείξουν ευελιξία στις διαπραγματεύσεις.

Ο αμερικανός πρόεδρος, αποκάλυψε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την προηγούμενη ημέρα και μετά τις επαφές στον Λευκό Οίκο. «Ελπίζω ότι η συμπεριφορά του θα είναι καλή… αν όχι, τότε θα έχουμε μια δύσκολη κατάσταση».

Σχετικά με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως «ελπίζω να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει» και τόνισε ότι θα πρέπει να είναι ευέλικτος όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“I’m just trying to stop people from being killed.”



President Trump assures the nation that no American boots will be on the ground in Ukraine, and why he’s pushing for a deal to be reached sooner rather than later to avoid thousands more perishing in the war. | @foxandfriends pic.twitter.com/SzOPAVmGnJ — Fox News (@FoxNews) August 19, 2025

Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο ηγέτες, δεν πρόκειται να γίνουν οι «καλύτεροι φίλοι», όμως είναι εκείνοι που «πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις».

Όσον αφορά στο ερώτημα αν οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί και διαβεβαίωσε τους ακροατές.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης, συγκλήθηκε ο έκτακτη τηλεδιάσκεψη των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα την Ουκρανία.