Τραμπ: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε – Νέα απειλή στο Ιράν

Καθώς το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει στο Ιράν τελειώνει στις 03:00 τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις απειλές του… Και “φωνάζει” πως απόψε (σ.σ. ξημερώματα Τετάρτης 8 Απριλίου 2026) το Ιράν θα αφανιστεί για να μην “επιστρέψει” ποτέ, ενώ υπόσχεται ότι «47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος μοιάζει εγκλωβισμένος στον πόλεμο που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ για να ρίξουν το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Όσο περισσότερο εγκλωβισμένος νιώθει ο Ντόναλντ Τραμπ, τόσο περισσότερο απειλεί. Όπως τώρα που μέσα από το αγαπημένο του Truth Social, από τη μία απειλεί με αφανισμό το Ιράν, από την άλλη ανακαλύπτει πλήρη αλλαγή καθεστώτος (!) και στο τέλος αναφωνεί ζήτω το Ιράν και ο λαός του!

«Δεν θέλω να συμβεί, αλλά μάλλον θα συμβεί» γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος, προαναγγέλοντας πως «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» για να μην… τον γνωρίσει ποτέ ξανά άλλος. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στο Ιράν υπάρχει «πλήρης και ολική αλλαγή καθεστώτος», κάτι που δεν προκύπτει από πουθενά όμως.

Σε αυτό το νέο καθεστώς που όπως υποστηρίζει έχει αναλάβει τις τύχες του Ιράν «επικρατούν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά» και για αυτό, «ποιος ξέρει;», όπως λέει, «ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί»… Προαναγγέλλει επίσης «μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και πολύπλοκη ιστορία του Κόσμου» γιατί «47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους».

Και κλείνει την ανάρτησή του: «Ο Θεός να ευλογεί τον σπουδαίο λαό του Ιράν!».

Όλη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην τον ξαναγυρίσουν ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά μάλλον θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε πλήρη και ολική αλλαγή καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί, ποιός ξέρει; Θα μάθουμε απόψε, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και πολύπλοκη ιστορία του κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον σπουδαίο λαό του Ιράν!», έγραψε.