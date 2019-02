Τραμπ: Επιτροπή της Γερουσίας ερευνά “απόπειρα πραξικοπήματος” κατά του Αμερικανού Προέδρου

Οι καταγγελίες αφορούν ανώτατους αξιωματούχους του FBI και του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίοι αναζήτησαν από κοινού το 2017 τρόπους να απομακρύνουν τον Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

Ο Γκράχαμ, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της πολιτικής του Προέδρου, ανέλαβε την πρωτοβουλία να διερευνήσει την “απόπειρα πραξικοπήματος” όπως την ονόμασε, έπειτα από μία συνέντευξη που έδωσε ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI Άντριου Μακέιμπ στην εκπομπή “60 Minutes” του CBS.

“Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ροντ Ρόζενσταϊν οπωσδήποτε ανησυχούσε πολύ για τον πρόεδρο, την ικανότητά του να ασκεί την εξουσία και τις προθέσεις του εκείνη τη χρονική περίοδο”, δήλωσε συγκεκριμένα ο Μακέιμπ.

Ο Ρόζενσταϊν, σύμφωνα με τον Μακέιμπ, είχε θορυβηθεί τόσο από την απόφαση του Τραμπ να καθαιρέσει τον διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι που εξέταζε το ενδεχόμενο να στρατολογήσει μέλη της κυβέρνησης και να επικαλεστούν την 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, προκειμένου να απομακρυνθεί ο Τραμπ από την εξουσία.

Στην ίδια συνέντευξη ο Μακέιμπ υπερασπίστηκε την απόφαση του FBI να ερευνήσει τις σχέσεις του Τραμπ με τη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμενε τότε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τον είχε διαβεβαιώσει ότι η Βόρεια Κορέας δεν είχε τη δυνατότητα να επιτεθεί στις ΗΠΑ με βαλλιστικούς πυραύλους. Όταν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες απέρριψαν τα λεγόμενά του – σύμφωνα με τον Μακέιμπ – ο Τραμπ απάντησε απλώς ότι δεν τον ενδιαφέρει και πως πιστεύει τον Πούτιν.

Ο Γκράχαμ από την πλευρά του κατέστησε σαφές ότι θα διενεργηθεί ακροαματική διαδικασία, προκειμένου να ριχτεί άπλετο φως στην υπόθεση, δεδομένου ότι ο Ρόζενσταϊν αρνείται ότι υπήρξαν τέτοιου είδους διεργασίες για επίκληση της 25ης τροπολογίας του Συντάγματος.

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ντ. Τραμπ, ο οποίος, με τον προσφιλή του τρόπο, στο Twitter, έγραψε:

Ουάου, τόσα πολλά ψέμματα από τον Andrew McCabe. Απολύθηκε για το ψέμα, και τώρα η ιστορία του γίνεται ακόμα πιο οδυνηρή. Αυτός και ο Rod Rosenstein, που προσλήφθηκαν από τον Jeff Sessions (μια άλλη ομορφιά…), μοιάζουν σαν να σχεδιάζουν μια πολύ παράνομη πράξη και έχουν πιαστεί στα πράσα…

Wow, so many lies by now disgraced acting FBI Director Andrew McCabe. He was fired for lying, and now his story gets even more deranged. He and Rod Rosenstein, who was hired by Jeff Sessions (another beauty), look like they were planning a very illegal act, and got caught…..

Σε δεύτερη ανάρτησή του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει:

Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις που πρέπει να δώσουν στα εκατομμύρια των ανθρώπων που μόλις εξέλεξαν έναν Πρόεδρο, ο οποίος πραγματικά τους αρέσει και ο οποίος έχει κάνει σπουδαία δουλειά γι ‘ αυτούς με το στρατό, τους επιστήμονες, την οικονομία και πολλά άλλα. Αυτό ήταν το παράνομο και προδοτικό «ασφαλιστήριο συμβόλαιο» σε πλήρη δράση!

….There is a lot of explaining to do to the millions of people who had just elected a president who they really like and who has done a great job for them with the Military, Vets, Economy and so much more. This was the illegal and treasonous “insurance policy” in full action!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2019