Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τη σύζυγό του, Εμινέ, και την ακολουθία τους, θα γίνουν δεκτοί στον Λευκό Οίκο από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 19.00 ώρα Ελλάδας). Θα ακολουθήσει 20λεπτη συνάντηση των δύο προέδρων, παρουσία και των συζύγων τους και στις 12:30 θα αρχίσουν οι διμερείς συνομιλίες. Στη 1 το μεσημέρι υπάρχει διευρυμένο γεύμα εργασίας με συμμετοχή και των συνεργατών τους και στις 3:10 οι δύο πρόεδροι θα δώσουν δημοσιογραφική διάσκεψη στο Ανατολικό Δωμάτιο του Λευκού Οίκου.

Λίγο μετά την άφιξή του στο ξενοδοχείο, ο Ερντογάν εμφανίστηκε στο παράθυρο του δωματίου του και χαιρέτησε τους… λιγοστούς οπαδούς του, που βρίσκονταν με σημαίες της Τουρκίας, στο απέναντι πεζοδρόμιο, και κρατούσαν πανό που έγραφαν “αγαπάμε τον πρόεδρο Ερντογάν” και “σταματήστε την τρομοκρατία του ΡΚΚ”.

Φυσικά, όπως και στις προηγούμενες επισκέψεις του Ερντογάν στις ΗΠΑ, υπάρχουν και οι διαδηλωτές που αντιδρούν έντονα στην επίσκεψή του και φρόντισαν να το δείξουν από την πρώτη στιγμή.

Στο ξενοδοχείο, όπου διαμένει ο Τούρκος πρόεδρος, εμφανίστηκε με προτζέκτορα η φωτογραφία του με το μήνυμα: “Ο Ερντογάν κοιμάται εδώ, 864 μωρά κοιμούνται στις φυλακές του“, ενώ τοιχοκόλλησαν και το εξής: “Ο μεγαλύτερος διώκτης των δημοσιογράφων κοιμάται εδώ“.

At the wall of the hotel where @RTErdogan stays in DC! pic.twitter.com/tCstxMe3xI — HuddledMasses (@Huddledmorg) November 13, 2019

Τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο που διαμένει ο Ερντογάν, είναι δρακόντεια. Πέρα από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έχουν τοποθετηθεί και φορτηγά, κατά μήκος του ξενοδοχείου, ώστε να μην μπορεί κανείς να παρκάρει ή να σταματήσει εκεί, έστω και για λίγα λεπτά.

▶️Recep Tayyip Erdogan arrived in Washington, Tuesday, November 12, a day before his meeting with U.S. President Donald Trump, who has openly complimented the Turkish leader & his combative ruling style. 👉Tensions High Ahead of Erdogan-Trump Meeting

https://t.co/tqSirTU1Su pic.twitter.com/Jy1019D8gE — The Voice of America (@VOANews) November 13, 2019

#ErdoganisNOTWelcome ❌ Dictator invited to America by @realDonaldTrump✔ Dictator protected by garbage trucks .✔ Trump betrays the Kurds and the Earth for his own interest relationship.✔ Dictator gives Erdogan legitimacy !✔pic.twitter.com/s8V7CiXfkL — W PRZ (@Nattupparru) November 13, 2019