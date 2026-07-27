Τραμπ για F-35: Η Τουρκία είναι καλός σύμμαχος – Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε

Εξελίξεις στο θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία με τον Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίζει την Άγκυρα «καλή σύμμαχο» και να τονίζει πως «κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε».

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει στις ΗΠΑ ποιες αμυντικές συμφωνίες θα συνάπτουν, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

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«Η Τουρκία ήταν ένας σπουδαίος σύμμαχός μου», ανέφερε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «φίλο». «Κανείς δεν μου υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάμε και τι όχι», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να θέσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν το ζήτημα της φερόμενης ρωσικής δορυφορικής υποστήριξης προς το Ιράν.

Η τοποθέτησή του έρχεται μετά τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ουκρανία έχει καταγράψει ρωσική δορυφορική παρακολούθηση των χωρών του Κόλπου και αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, εκτιμώντας ότι η Μόσχα έχει συνδράμει την Τεχεράνη στις επιθέσεις της

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.«Θα ρωτήσω τον Πούτιν γι’ αυτό. Θα το μάθουμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης του με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.