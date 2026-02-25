Τραμπ για Ιράν: «Δεν θα επιτρέψω ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα»

Ισχυρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσα από την ομιλία του στο Καπιτώλιο σημειώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει το νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ «Για την κατάσταση του Εθνους» ήταν μαραθώνια, κράτησε μία ώρα και 50 λεπτά σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Όλοι περίμεναν τα όσα θα πει για το Ιράν την στιγμή μάλιστα που οι ΗΠΑ ενισχύουν συνεχώς την στρατιωτική τους παρουσία στον Περσικό Κόλπο. Η παραδοσιακή ομιλία, η πρώτη της δεύτερης θητείας του έχει την ιδιαιτερότητα πως εκφωνείται τη χρονιά που οι ΗΠΑ γιορτάζουν την επέτειο των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους, τον Ιούλιο.

Μιλώντας για το Ιράν υποστήριξε ότι η «απειλή σοβαρής βίας» από πλευράς ΗΠΑ συνέβαλε στον τερματισμό πρόσφατων διαδηλώσεων στη χώρα, προσθέτοντας ωστόσο ότι το καθεστώς εξακολουθεί να εργάζεται πάνω σε πυραυλικά προγράμματα που, όπως είπε, θα μπορούσαν να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δείτε όσα είπε ο Τραμπ στην ομιλία του

«Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους. Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακούσει ακόμη εκείνες τις μυστικές λέξεις: “Δεν θα αποκτήσουμε ποτέ πυρηνικό όπλο. Η προτίμησή μου είναι να λύσω αυτό το πρόβλημα μέσω της διπλωματίας, αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο: δεν θα επιτρέψω ποτέ στον νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ήταν τα λόγια του.

«Τους προειδοποιήσαμε να μην προσπαθήσουν στο μέλλον να ανοικοδομήσουν το εξοπλιστικό πρόγραμμά τους, ιδιαίτερα (το πρόγραμμα) των πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε—παρότι η Τεχεράνη διαψεύδει για δεκαετίες πως το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας έχει τέτοιο σκοπό.

Οι Ιρανοί «μολαταύτα συνεχίζουν» και επιδιώκουν να πραγματώσουν «τις μοχθηρές φιλοδοξίες τους», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Ισλαμική Δημοκρατία «έχει ήδη κατασκευάσει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας» και «εργάζεται για να κατασκευάσει πυραύλους που μπορεί σύντομα να είναι ικανοί να φθάσουν στις ΗΠΑ», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος, ο οποίος έχει στείλει στη Μέση Ανατολή τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροναυτική δύναμη που έχει αναπτυχθεί εκεί από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

«Το έθνος μας επέστρεψε μεγαλύτερο, καλύτερο, πλουσιότερο και ισχυρότερο παρά ποτέ»

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέλειψε να υμνήσει τα επιτεύγματά του, έναν χρόνο αφότου επέστρεψε στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2025. «Το έθνος μας επέστρεψε μεγαλύτερο, καλύτερο, πλουσιότερο και ισχυρότερο παρά ποτέ» και πλέον έχει αρχίσει «η χρυσή εποχή της Αμερικής», διαβεβαίωσε.

«Λυπηρή η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ παράλληλα επέκρινε την «πολύ λυπηρή» πρόσφατη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που επέβαλε αφότου επέστρεψε στην εξουσία, μπροστά σε κάποια από τα μέλη του που υπέγραψαν την ιστορική ετυμηγορία.

«Πριν από μόλις τέσσερις ημέρες, το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ έλαβε μια πολύ λυπηρή απόφαση (…) Πολύ λυπηρή απόφαση», επανέλαβε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Κογκρέσο, με παρόντα τέσσερα μέλη του κορυφαίου θεσμού της αμερικανικής δικαιοσύνης, τρία από τα οποία αποφάνθηκαν πως δεν είχε τη δικαιοδοσία να προχωρήσει στην επιβολή των δασμών αυτών.

Ο τόνος του ήταν πάντως πολύ πιο μετρημένος σε σύγκριση με τις πρώτες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης, όταν κατηγόρησε το ανώτατο δικαστήριο πως αποφάνθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαιτίας «ξένων επιρροών», χαρακτηρίζοντας τους δικαστικούς που πήραν την απόφαση «ηλίθιους» και «κανίς» της «ριζοσπαστικής» αριστεράς.

Οι ΗΠΑ έλαβαν από τη Βενεζουέλα «πάνω από 80 εκατ. βαρέλια πετρελαίου»

Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε το Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ έλαβαν πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τη «νέα φίλη και εταίρο μας».

«Λάβαμε από τη νέα φίλη και εταίρο μας, τη Βενεζουέλα, πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», σημείωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Καπιτώλιο.

Μετά την αιχμαλώτιση από τον στρατό των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, πλέον έκπτωτου, και της συζύγου του, η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφές ότι αυτή πλέον θα έχει τον έλεγχο της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας της Λατινικής Αμερικής—που διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στην υφήλιο.

Η παραγωγή ανέρχεται το τρέχον διάστημα σε περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, έπειτα από δεκαετίες κυρώσεων και έλλειψης επενδύσεων, που άφησαν τις υποδομές της σε άσχημη κατάσταση.

«Απαιτεί το Κογκρέσο να εγκρίνει μεταρρύθμιση για τα έγγραφα ταυτότητας των ψηφοφόρων»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε το αμερικανικό Κογκρέσο να εγκρίνει μεταρρύθμιση που εισηγείται για την αποτροπή της εκλογικής «απάτης», η οποία συνίσταται ουσιαστικά στο ότι κάθε ψηφοφόρος θα υποχρεούται να παρουσιάζει έγγραφο με το οποίο θα βεβαιώνεται η ταυτότητα του/της για να του/της επιτρέπεται να καταθέτει ψήφο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του εφ’ όλης της ύλης στην εθνική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ.

«Σας ζητώ να εγκρίνετε τον νόμο για τη ‘Σωτηρία της Αμερικής’ (σ.σ. Save America Act), ώστε να εμποδίζονται οι παράνομοι αλλοδαποί –και άλλοι χωρίς χαρτιά– να ψηφίζουν στις ιερές αμερικανικές εκλογές μας», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, κατά τον οποίο «η απάτη» είναι «καλπάζουσα» στις εκλογές στη χώρα. Πρόκειται για επιεικώς αστήρικτους ισχυρισμούς, που επαναλαμβάνει συχνά ο μεγιστάνας.

Το ακανθώδες ζήτημα προκαλεί αντεγκλήσεις στις ΗΠΑ, όπου εκατομμύρια άνθρωποι σε ηλικία που τους επιτρέπει να ψηφίσουν δεν διαθέτουν κανένα δημόσιο έγγραφο που βεβαιώνει την ταυτότητά τους.\

Ο Βανς αρχιστράτηγος στον «πόλεμο εναντίον της απάτης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχρισε τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς αρχιστράτηγο στον «πόλεμο εναντίον της απάτης» σε βάρος του συστήματος πρόνοιας, που επιρρίπτει σε μετανάστες κι εντοπίζει σε συγκεκριμένες πολιτείες, όπου κυβερνούν αποκλειστικά δημοκρατικοί.

«Απόψε, παρότι αυτό άρχισε πριν από τέσσερις μήνες, ανακοινώνω επίσημα πως διεξάγουμε πόλεμο εναντίον της απάτης, του οποίου θα ηγηθεί ο εξαίρετος αντιπρόεδρός μας Τζέι Ντι Βανς», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως συνηθίζει, καταφέρθηκε για άλλη μια φορά με μένος εναντίον της κοινότητας των Σομαλών μεταναστών στη Μινεσότα (βόρεια), μέλη της οποίας κατηγορούνται για σκάνδαλο εξαπάτησης της πρόνοιας.

«Οι Σομαλοί πειρατές που λεηλάτησαν τη Μινεσότα μας θυμίζουν ότι υπάρχουν πολλές περιοχές του κόσμου όπου η διαφθορά και η αναρχία είναι ο κανόνας κι όχι η εξαίρεση», πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εισαγωγή αυτής της κουλτούρας μέσω της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και των ανοικτών συνόρων γέννησε αυτά τα προβλήματα ακόμη και εδώ, στις ΗΠΑ. Και είναι οι Αμερικανοί αυτοί που πληρώνουν το τίμημα», συνέχισε, συνδέοντας το θέμα με την αύξηση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της εγκληματικότητας. «Θα καταπιαστούμε με αυτό το πρόβλημα» καθώς αυτή η κυβέρνηση είναι «σοβαρή», διαβεβαίωσε.

Πέρα από τη Μινεσότα, ο αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε πάντως το όνομα κάποιας άλλης πολιτείας υπό δημοκρατική διακυβέρνηση από όσες μαστίζονται κατ’ αυτόν από τις απάτες σε βάρος του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.