Τραμπ για συνάντηση με Πούτιν παρά την απουσία Ζελένσκι: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσω τις δολοφονίες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ακόμη κι αν ο Ρώσος ομόλογός του αρνηθεί να δει τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επιμένει πως θέλει να διαπραγματευτεί απευθείας με αυτόν.

Η προθεσμία που έθεσε μέσα στην εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία ή να υποστεί σοβαρές οικονομικές κυρώσεις λήγει σήμερα (08.08.2025 Παρασκευή, ωστόσο δεν είναι σαφές πώς σκοπεύει να προχωρήσει εν μέσω των νέων προσπαθειών για τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και των ευαίσθητων εμπορικών.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε απευθύνει στη Ρωσία τελεσίγραφο, που τυπικά εξέπνεε σήμερα, να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία για να τελειώσει ο πόλεμος, επί ποινή πολύ σκληρών οικονομικών κυρώσεων αν δεν προχωρούσε.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, παρόλο που αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητά τους. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι εξακολουθεί να προτίθεται να επιβάλει «δευτερεύουσες κυρώσεις» σε χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια.

Ωστόσο, χτες — αφού ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για να προσπαθήσει να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν πρόσωπο με πρόσωπο — ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν λιγότερο δεσμευτικός.

«Θα εξαρτηθεί από αυτόν», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Πούτιν, όταν ρωτήθηκε αν η προθεσμία του εξακολουθεί να ισχύει και αν τα νέα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή.

Οι επιπλοκές της επιβολής νέων κυρώσεων στη Μόσχα, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζονται πιθανές συνομιλίες με τον Πούτιν, υπογράμμισαν μόνο την αβεβαιότητα που επικρατεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε να μην δώσει την εντύπωση ότι τον παρασύρει ο Πούτιν, για τον οποίο – όπως έχει δηλώσει – νιώθει όλο και περισσότερη απογοήτευση. Ωστόσο, είναι πρόθυμος να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία και φαίνεται ανοιχτός στο να ακούσει τον Ρώσο ηγέτη. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Πέμπτη ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένου του μορφή, της ημερομηνίας ή του τόπου των συνομιλιών.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο στο Οβάλ Γραφείο αν θεωρεί πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα δεχόταν να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν δει τον ίδιο, ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε μονολεκτικά «όχι». Προτού προσθέσει πως «θέλουν να συναντήσουν εμένα, κι εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσουν οι δολοφονίες».

Χθες Πέμπτη (07.08.2025) το Κρεμλίνο έκανε λόγο για «καταρχήν συμφωνία» να υπάρξει συνάντηση Πούτιν-Τραμπ «τις επόμενες ημέρες», όμως απέκλεισε το ενδεχόμενο τριμερούς συνόδου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάτι που επιθυμεί αυτός ο τελευταίος.

Για τις υπηρεσίες της ρωσικής προεδρίας δεν συντρέχουν οι «προϋποθέσεις» ώστε να οργανωθεί συνάντηση με τον ουκρανό πρόεδρο. Προχθές Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο «πολύ σύντομα». Θα ήταν η πρώτη μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Η πιο πρόσφατη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν είχε γίνει το 2019, στο περιθώριο συνόδου της G20 στην Ιαπωνία.

Ο ρεπουμπλικάνος ξανάρχισε τις επαφές με τον Ρώσο ομόλογό του τρέφοντας την ελπίδα πως θα έβαζε έτσι γρήγορα τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά δεν κρύβει την «απογοήτευσή του» τις τελευταίες εβδομάδες για τις επιλογές του Πούτιν.