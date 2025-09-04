Τραμπ: Η Ευρώπη να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και να πιέσει την Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σήμερα στους Ευρωπαίους ηγέτες της «Συμμαχίας των Προθύμων» πως η Ευρώπη θα πρέπει να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Μάλιστα όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ όσο η Ευρώπη αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, βοηθάει τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ ανταποκρίθηκε στην έκκληση των ηγετών των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων», με επικεφαλής τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι συναντήθηκαν για να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή.

«Ο Πρόεδρος Μακρόν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον Πρόεδρο Τραμπ στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», τόνισε αξιωματούχους.

Ο Πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο — καθώς η Ρωσία έλαβε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις καυσίμων από την ΕΕ σε ένα χρόνο.

Ο πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα για τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Μακρόν: Τις επόμενες μέρες θα οριστικοποιηθεί η αμερικανική βοήθεια

Η υποστήριξη των ΗΠΑ για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας θα οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντηση των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

«Είχαμε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ (…). Τα συμπεράσματα αυτής της συνομιλίας είναι απλά: μέσα στις επόμενες μέρες, θα οριστικοποιήσουμε την αμερικανική υποστήριξη και αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχω πει, έχουν συμμετάσχει σε κάθε φάση της διαδικασίας» τόνισε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους.