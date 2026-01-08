Τραμπ: «Η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα από τα έσοδα της συμφωνίας για το πετρέλαιο»

«Κηλίδα» στη σχέση της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ, βλέπει η προσωρινή Βενεζουελανή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, μετά την αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Κάνοντας δηλώσεις σε επίσημη εκδήλωση η Ντέλσι Ροδρίγκες, μίλησε και για τις εμπορικές συναλλαγές Βενεζουέλας – ΗΠΑ, αφού η κρατική πετρελαϊκή εταιρία PdVSA ανακοίνωσε διαπραγμάτευση για την πώληση αργού στις ΗΠΑ.

«Όσον αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στη Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ειπωθεί είναι πως υπάρχει κηλίδα στις σχέσεις μας που δεν είχε υπάρξει ποτέ πριν στην ιστορία μας», ανέφερε αρχικά.

«Οι εμπορικές συναλλαγές με την Ουάσιγκτον δεν έχουν τίποτε εξαιρετικό ούτε ασυνήθιστο», συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας θα «παραδώσει» στη χώρα του «από 30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», με άλλα λόγια την παραγωγή δυο 2 στο κράτος της Λατινικής Αμερικής το τρέχον διάστημα.

Χθες η κυβέρνησή του ανέφερε ότι η συναλλαγή αυτή εγγράφεται στο πλαίσιο «ιστορικής συμφωνίας» με το Καράκας, που δεν θα σταματήσει στην πώληση της ποσότητας που αναφέρθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χθες μέσω του Thuth Social ότι η Βενεζουέλα θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα που θα εξασφαλιστούν από την πώληση για να αγοράσει «μόνο αμερικανικά προϊόντα», ιδίως αγροτικά είδη και φάρμακα.

Στην ομιλία της χθες βράδυ η κ. Ροδρίγκες είπε πως «τείνουμε το χέρι σε όλες τις χώρες του κόσμου για να έχουμε σχέσεις, οικονομική, εμπορική και ενεργειακή συνεργασία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, δημιουργώντας μια μορφή εμπάργκο που οι αγοραστές κατάφερναν να παρακάμπτουν με τη χρήση των λεγόμενων στόλων «φαντασμάτων».

Η Ουάσιγκτον λέει πάντως τώρα πως είναι έτοιμη να προχωρήσει σε άρση των κυρώσεων αυτών κατά τρόπο «επιλεκτικό» για να διαθέσει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας στην παραδοσιακή αγορά πετρελαίου.

Διπλά κερδισμένος από την σύλληψη του Μαδούρο ο Τραμπ

Αφού ο αμερικανικός στρατός εισέβαλε στη Βενεζουέλα και συνέλαβε τον Νικολάς Μαδούρο, οι διαβουλεύσεις της αμερικανικής κυβέρνησης με της βενεζουελανικής εργάζονται πυρετωδώς με φόντο τις κυρώσεις στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρθηκε, διαβεβαίωσε ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει προϊόντα κατασκευασμένα στις ΗΠΑ με τα έσοδα από την πώληση μεγάλης ποσότητας του πετρελαίου της στην οποία θα προχωρήσει η αμερικανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο συμφωνίας την οποία υπαγόρευσε η Ουάσιγκτον στο Καράκας.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, πληκτρολογώντας τη λέξη «μόνο» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

«Οι αγορές αυτές θα αφορούν, μεταξύ άλλων, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, αμερικανικά φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και υλικό για να βελτιωθούν το δίκτυο ηλεκτροδότησης και οι ενεργειακές υποδομές, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στους 100 οι νεκροί από την επίθεση της 3ης Ιανουαρίου

Η επίθεση κατά την οποία οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αιχμαλώτισαν τον Νικολάς Μαδούρο και την πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες στο Καράκας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 100 άνθρωποι, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, ο Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

«Μέχρι στιγμής, και τονίζω το μέχρι στιγμής, έχουμε 100 νεκρούς (…) και παρόμοιο αριθμό τραυματιών. Η επίθεση εναντίον της χώρας μας ήταν φρικτή», ανέφερε ο κ. Καμπέγιο κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας εκπομπής του στη δημόσια τηλεόραση.

El Ejército de Venezuela realizó este miércoles el funeral de los soldados que fallecieron durante el operativo militar de Estados Unidos en el que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa.



Video: APTN

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας δημοσιοποίησαν χθες Τετάρτη βίντεο από τις κηδείες στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.

Συγγενείς με δάκρυα στα μάτια, φέρετρα καλυμμένα με σημαίες της Βενεζουέλας, ομιλίες για «το θάρρος», «την ανδρεία», την «τιμή», την «πίστη» των πεσόντων… Στεφάνια με λουλούδια και φωτογραφίες των νεκρών συνόδευαν τα φέρετρα, όπως και τιμητικά αγήματα.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε την Τρίτη επταήμερο εθνικό πένθος.

«Οι εικόνες των πτωμάτων μου τρύπησαν την ψυχή, όμως ξέρω ότι έπεσαν μάρτυρες γι’ αυτή τη δημοκρατία», είπε.

Las Fuerzas Armadas venezolanas realizaron un funeral por los 24 soldados fallecidos durante el ataque estadounidense del 3 de enero, en el que fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο δήλωσε την Κυριακή ότι σωματοφύλακες του προέδρου Μαδούρο δολοφονήθηκαν «εν ψυχρώ» από τα αμερικανικά στρατεύματα, που βομβάρδισαν την πρωτεύουσας Καράκας και τοποθεσίες σε άλλες τρεις πολιτείες στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αιχμαλώτιση του αρχηγού του κράτους.