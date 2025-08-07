Συμβαίνει τώρα:
Τραμπ: Καλεί χώρες τις Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ για την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ

«Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η ειρήνη στην περιοχή» λέει ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jonathan Ernst / File Photo

Την σημασία του να προσχωρήσουν οι χώρες της Μέσης Ανατολής στις Συμφωνίες του Αβραάμ, με στόχο να εγκαθιδρύσουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, τόνισε σήμερα (07.08.2025) ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση που έκανε στο Truth Social.

«Τώρα που το πυρηνικό οπλοστάσιο που “δημιουργείται” από το Ιράν έχει ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΙ εντελώς, είναι πολύ σημαντικό για μένα όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες Αβραάμ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του.

Στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, τέσσερις χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία κατοίκων συμφώνησαν να εγκαθιδρύσουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, σε συμφωνίες που έγιναν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

 

Προσπάθειες επέκτασης των συμφωνιών έχουν περιπλακεί από τον αυξανόμενο αριθμό θανάτων και τον λιμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πόλεμος εκεί, όπου οι τοπικές αρχές λένε ότι περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει, έχει προκαλέσει παγκόσμια οργή. Ο Καναδάς, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν σχέδια τις τελευταίες ημέρες για την αναγνώριση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά ενεργά με το Αζερμπαϊτζάν την πιθανότητα να εντάξει τη χώρα αυτή και ορισμένους συμμάχους της Κεντρικής Ασίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ελπίζοντας να εμβαθύνει τους υπάρχοντες δεσμούς τους με το Ισραήλ, σύμφωνα με πέντε πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

