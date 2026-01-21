Τραμπ: Ο Καναδάς υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ και παίρνει πολλά πράγματα δωρεάν – Να είναι ευγνώμονες

«Πυρά» προς πάσα κατεύθυνση εξαπέλυσε σήμερα (21.01.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός αφού παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως ο Καναδάς και χώρες της ΕΕ και του NATO δεν γλίτωσαν από τις επιθέσεις του.

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία έχουν προκαλέσει ρήξη στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με τις Βρυξέλλες και θέτουν σε αμφισβητήση την συνοχή του NATO, ενώ στο προσκήνιο μπήκε και ο Καναδάς για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δεν «μάσησε» τα λόγια του.

Μόνο η «μεγάλη δύναμη» των ΗΠΑ μπορεί να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

«Οι ΗΠΑ εγκατέστησαν βάσεις στη Γροιλανδία για τη Δανία, εμείς πολεμήσαμε για τη Δανία» είπε χαρακτηριστικά και έπειτα έστρεψε τα «βέλη» του εναντίον του Καναδά.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι ο Καναδάς «υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ», μία ημέρα μετά την ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος μίλησε για τη «ρήξη» της παγκόσμιας τάξης.

«Ο Καναδάς λαμβάνει πολλά δωρεάν πράγματα εκ μέρους μας, παρεμπιπτόντως. Θα έπρεπε επομένως να είναι ευγνώμων, αλλά δεν είναι. Είδα τον πρωθυπουργό σας (σ.σ. του Καναδά) χθες. Δεν ήταν πολύ ευγνώμων. Οι Καναδοί θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες» επέμεινε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι θα κατασκευάσει τον «Χρυσό Θόλο», το αντιπυραυλικό, αμυντικό σύστημά του, το οποίο, όπως είπε «θα υπερασπίζεται τον Καναδά».

Trump: “The Golden Dome is going to be defending Canada. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful but they’re not. I watched your prime minister yesterday. He wasn’t so grateful. But they should be grateful to us. Canada. Canada lives because of… pic.twitter.com/pL1F9nppbx — Aaron Rupar (@atrupar) January 21, 2026

Εδώ και μήνες ο Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να μετατρέψει τον Καναδά στην η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.