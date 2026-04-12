Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, όποιος Ιρανός επιτεθεί θα καταστραφεί στην κόλαση

Έστειλε ένα ακόμη πολύ σκληρό μήνυμα στην Τεχεράνη, λέγοντας πως αν υπάρξει οποιαδήποτε επίθεση από ιρανικής πλευράς, η απάντηση θα είναι άμεση και καταστροφική
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / reuters

Λίγες ώρες μετά το ναυάγιο των συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στην Ισλαμαμπάντ, η ένταση ανέβηκε επικίνδυνα με τον Ντόναλντ Τραμπ να προχωρεί σε σκληρές δηλώσεις μέσα από τα social media, προειδοποιώντας για άμεσες κινήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή στο αμερικανικό ναυτικό να ξεκινήσει ελέγχους και να μπλοκάρει πλοία που προσπαθούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, ειδικά αν αυτά έχουν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με το Ιράν. 

Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ θα αρχίσουν να εξουδετερώνουν νάρκες που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει τοποθετήσει το Ιράν στην περιοχή, κάτι που δείχνει ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη.

Κλείνοντας, έστειλε και ένα πολύ σκληρό μήνυμα, λέγοντας πως αν υπάρξει οποιαδήποτε επίθεση από ιρανικής πλευράς, είτε σε αμερικανικές δυνάμεις είτε σε πλοία, η απάντηση θα είναι άμεση και καταστροφική.

 

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Το Ιράν υποσχέθηκε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ και συνειδητά δεν το έκανε. Αυτό προκάλεσε ανησυχία, αναστάτωση και πόνο σε πολλούς ανθρώπους και χώρες σε όλο τον κόσμο. Λένε ότι έβαλαν νάρκες στο νερό, παρόλο που όλο το ναυτικό τους και οι περισσότεροι από αυτούς που τις τοποθετούσαν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Μπορεί να το έκαναν, αλλά ποιος πλοιοκτήτης θα ήθελε να ρισκάρει;

Υπάρχει μεγάλη ατιμία και μόνιμη ζημιά στη φήμη του Ιράν και σε ό,τι έχει απομείνει από τους «ηγέτες» του, αλλά έχουμε ξεπεράσει πλέον όλα αυτά. Όπως υποσχέθηκαν, πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία για να ανοίξει αυτός ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ! Κάθε νόμος που υπάρχει παραβιάζεται από αυτούς. Έχω ενημερωθεί πλήρως από τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον Ειδικό Απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ισλαμαμπάντ, μέσω της ευγενικής και πολύ ικανής ηγεσίας του Στρατάρχη Asim Munir και του Πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Είναι πολύ ξεχωριστοί άνθρωποι και με ευχαριστούν συνεχώς που έσωσα 30 έως 50 εκατομμύρια ζωές σε έναν πόλεμο με την Ινδία που θα ήταν φρικτός. Πάντα εκτιμώ να το ακούω αυτό – η ποσότητα ανθρωπιάς που εκφράζεται είναι ακατανόητη.

Η συνάντηση με το Ιράν ξεκίνησε νωρίς το πρωί και διήρκεσε όλη τη νύχτα – σχεδόν 20 ώρες. Θα μπορούσα να μπω σε μεγάλη λεπτομέρεια και να μιλήσω για πολλά από αυτά που επιτεύχθηκαν, αλλά υπάρχει μόνο ένα πράγμα που έχει σημασία – ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ!

Με πολλούς τρόπους, τα σημεία που συμφωνήθηκαν είναι καλύτερα από το να συνεχίζαμε τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις μέχρι το τέλος, αλλά όλα αυτά τα σημεία δεν έχουν σημασία σε σύγκριση με το να επιτραπεί η πυρηνική δύναμη να βρεθεί στα χέρια τόσο ασταθών, δύσκολων και απρόβλεπτων ανθρώπων. Οι τρεις εκπρόσωποί μου, όσο περνούσε όλος αυτός ο χρόνος, έγιναν, όχι απροσδόκητα, πολύ φιλικοί και σεβαστικοί προς τους εκπροσώπους του Ιράν, Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi και Ali Bagheri, αλλά αυτό δεν έχει σημασία γιατί παρέμειναν πολύ αμετακίνητοι στο ένα και πιο σημαντικό ζήτημα και, όπως έχω πάντα πει, από την αρχή και εδώ και πολλά χρόνια, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!».

