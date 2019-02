Τραμπ: Οι New York Times είναι… ο εχθρός του λαού

«Οι πληροφορίες των New York Times είναι ψευδείς» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι οι πραγματικοί ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!» συμπλήρωσε, χρησιμοποιώντας μια έκφραση την οποία έχει επανειλημμένως επιλέξει σε τοποθετήσεις του εναντίον αμερικανικών ΜΜΕ.

The New York Times reporting is false. They are a true ENEMY OF THE PEOPLE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Φεβρουαρίου 2019