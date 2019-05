Τραμπ: Παραδέχθηκε… κατά λάθος ότι η Ρωσία τον βοήθησε να εκλεγεί;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα την εντύπωση ότι αναγνωρίζει πως η Ρωσία τον «βοήθησε» να εκλεγεί στον Λευκό Οίκο, διαβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά ότι εκείνος δεν ενεπλάκη με οποιοδήποτε τρόπο.

Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος, έως σήμερα, επέμενε στο γεγονός ότι δεν χρωστάει τη νίκη του στις προεδρικές του Νοεμβρίου του 2016 σε κανέναν παρά μονάχα στον ίδιο, επιχειρώντας να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο της ρωσικής ανάμειξης στην προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

«Η Ρωσία, η Ρωσία, η Ρωσία! Μόνο αυτό ακούγαμε στην αρχή αυτού του κυνηγιού μαγισσών» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter.

«Και σήμερα η Ρωσία χάθηκε διότι δεν έχω καμία σχέση με το γεγονός ότι η Ρωσία με βοήθησε να εκλεγώ» συμπλήρωσε ο μεγιστάνας, καταγγέλλοντας εκ νέου την «προεδρική παρενόχληση».

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax…And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019