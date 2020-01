Τραμπ: Πρώτα… μπάχαλο, τώρα “διαπραγμάτευση” με το Ιράν!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι βέβαιος ότι θα μπορούσε ακόμη να επαναδιαπραγματευτεί μια νέα πυρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα η σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κελιάν Κόνγουεϊ, μία ημέρα αφότου το Ιράν ανακοίνωσε την περαιτέρω αποδέσμευσή του από τη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά του.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν ο Τραμπ πιστεύει ότι θα μπορούσε να πείσει το Ιράν να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία, η Κόνγουεϊ απάντησε: «Έχει πει ότι είναι ανοιχτός. Αν το Ιράν θέλει να αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν φυσιολογική χώρα… ασφαλώς, σίγουρα».

Η Κόνγουεϊ διαβεβαίωσε εξάλλου ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είπε ότι οι ΗΠΑ θα βάλουν στο στόχαστρο τα πολιτιστικά μνημεία του Ιράν, απλώς έθεσε ένα ερώτημα.

Επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον με το προεδρικό αεροσκάφος από τις διακοπές του, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε την Τεχεράνη ότι θα υποστεί «μεγάλα αντίποινα» αν επιτεθεί σε Αμερικανούς πολίτες ή σε αμερικανικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. «Αυτοί έχουν δικαίωμα να σκοτώνουν υπηκόους μας κι εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να αγγίξουμε τους πολιτιστικούς τους χώρους; Δεν πάει έτσι», είπε.

Ο ίδιος ο αμερικανός Πρόεδρος, πάντως, επανέλαβε σήμερα ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι θα εμπλουτίζει ουράνιο χωρίς να τηρεί κανέναν περιορισμό.

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος το 2018 απέσυρε τις ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020