Τραμπ σε Μακρόν: «Θα πάρουμε βραβείο Νόμπελ» – Όταν η Δύση πείστηκε ότι πέτυχε εκεχειρία στην Ουκρανία

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν για πρώτη φορά αποκαλυπτικά πλάνα από το παρασκήνιο των έντονων διπλωματικών επαφών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες, όπως τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο γαλλικός δημόσιος τηλεοπτικός οργανισμός «France TV» δημοσίευσε στα social media νέες εικόνες και στιγμές από τις διπλωματικές διαβουλεύσεις Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, με σημείο αναφοράς μια τηλεφωνική συνομιλία του Αμερικανού προέδρου με τον Εμανουέλ Μακρόν που έχει ήδη γίνει viral.

Ειδικότερα, η «France TV» θα μεταδώσει την Τρίτη (20.01.2026) ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ και εμείς» και για να προωθήσει την τηλεοπτική πρεμιέρα δημοσίευσε ένα δίλεπτο απόσπασμά του, στο οποίο ρίχνει φως στις διαπραγματεύσεις του Μαΐου του 2025 ανάμεσα σε Ουκρανία, ΗΠΑ, Ρωσία και Ευρώπη για την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 30 ημερών.

Στα πλάνα αυτά ο Μακρόν τηλεφωνεί στον Τραμπ για να τον ενημερώσει ότι ο Ζελένσκι αποδέχθηκε τους όρους του για εκεχειρία 30 ημερών στην Ουκρανία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντάει λίγο έκπληκτος: «Ναι; Ωραία, θα πάρουμε βραβείο Νόμπελ».

Macron : “Donald, je sais qu’il est très tôt ce matin pour vous…”



Séquence inédite filmée dans les coulisses diplomatiques européennes à Kiev le 10 mai 2025.



Στη συνέχεια, σε νέο τηλεφώνημα ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τους ηγέτες της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημερώνουν από το Κίεβο τον Αμερικανό πρόεδρο ότι συμφωνούν στην πρότασή του για άνευ όρων εκεχειρία, με τον Ζελένσκι να τονίζει ότι σε περίπτωση που δεν δεχθεί η Ρωσία τότε να της επιβληθούν κυρώσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε θετικά και τόνισε ότι «πιστεύω ότι θα δεχθεί [εννοώντας τον Πούτιν] πιστεύω θα πάνε όλα καλά, είχα καλές συνομιλίες μαζί του», θεωρώντας πως το «τελεσίγραφο» προς τον Ρώσο πρόεδρο υπό την απειλή κυρώσεων θα γίνει αποδεκτό.

Ωστόσο, όπως φάνηκε στη συνέχεια, η Μόσχα απέρριψε την πρόταση για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός ενώ απάντησε χαρακτηριστικά λέγοντας ότι: «Η γλώσσα των τελεσιγράφων είναι απαράδεκτη για τη Ρωσία, δεν είναι πρέπουσα. Δεν μπορούμε να μιλάμε στη Ρωσία έτσι».

Μάλιστα, την επόμενη του τηλεφωνήματος που φαίνεται στα πλάνα της «France TV» η Μόσχα εξαπέλυσε μαζικές επιδρομές στην Ουκρανία, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου να τονίζει στις 12 Μαΐου του 2025: «Η Ρωσία σκοπεύει να βρει τρόπους για να επιτύχει μια μακροπρόθεσμη ειρηνική διευθέτηση του πολέμου».