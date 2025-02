Τραμπ σε Νετανιάχου: Αξίζω το Νόμπελ Ειρήνης αλλά δεν θα μου το δώσουν ποτέ

Το μέλλον της Μέσης Ανατολής, και η δεύτερη φάση της συμφωνίας του Ισραήλ με τη Χαμάς κυριάρχησε στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τα μεσάνυχτα της Τρίτης (04.02.2025), ώρα Ελλάδας.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έγινε ο πρώτος ηγέτης που επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που καταδεικνύει τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής του 47ου Προέδρου των ΗΠΑ.

Αφήνοντας πίσω τις μεταξύ τους εντάσεις στο παρελθόν, ο Τραμπ είπε ότι η σχέση του με τον Νετανιάχου είναι «κυρίως ανοδική».

Οι δύο τους τα πήγαν πολύ καλά στην πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ, αλλά ο ίδιος αποκάλυψε στη συνέχεια ότι δεν πίστευε ότι ο Νετανιάχου ήταν σοβαρός για τη σύναψη ειρήνης με τους Παλαιστινίους.

Η διαφορά στη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου απόψε προς τον Νετανιάχου, συγκριτικά με τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, είναι «απίστευτη», αποκάλυψε ανώτερο στέλεχος του περιβάλλοντος του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ερωτηθείς, νωρίτερα, στο Οβάλ Γραφείο, μαζί με τον Νετανιάχου, εάν η Παλαιστινιακή Αρχή μπορεί να κυβερνήσει τη Γάζα, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, πέρασε αρκετά δύσκολα, δεν νομίζετε;», είπε, χωρίς να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, σημείωσε πως θέλει να υπάρξει μία «όμορφη περιοχή» όπου οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να «εγκατασταθούν μόνιμα», καθώς το να βρίσκεσαι στη Γάζα είναι σαν να «ζεις στην κόλαση», είπε χαρακτηριστικά.

TRUMP: Gaza maybe is a demolition site right now … you can’t live in Gaza right now. I think we need another location.” pic.twitter.com/I10Bb0wdYQ