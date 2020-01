Τραμπ σε Χαμενεΐ: Να προσέχεις τα λόγια σου!

Αυτή η δήλωση Τραμπ ήρθε μετά από ένα σπάνιο κήρυγμα του Χαμενεΐ στο τέμενος Μουσάλα της Τεχεράνης, στο οποίο κατήγγειλε τους «αμερικάνους κλόουν» οι οποίοι κατ’ αυτόν ξεστομίζουν «τα πιο δηλητηριώδη» ψέματα για τη χώρα του.

«Ο λεγόμενος ‘ανώτατος ηγέτης’ του Ιράν, που δεν είναι και πολύ ανώτατος τελευταία, είχε μερικά πολύ μοχθηρά πράγματα να πει για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη», σχολίασε ο Τραμπ μέσω Twitter.

The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Ιανουαρίου 2020