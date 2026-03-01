Τραμπ: «Συμφώνησα να μιλήσω με τους νέους ηγέτες του Ιράν – Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»

Μία ημέρα μετά τα πλήγματα στο Ιράν που σκότωσαν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και βύθισαν την περιοχή σε πόλεμο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το πρωί της Κυριακής 01.03.2026 ότι η νέα ηγεσία της χώρας θέλει να συνομιλήσει μαζί του και ότι σκοπεύει να το κάνει.

«Θέλουν να μιλήσουν και έχω συμφωνήσει, οπότε θα μιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν δεχτεί πιο νωρίς αυτό που ήταν πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει. Περίμεναν πάρα πολύ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν, σε τηλεφωνική επικοινωνία από το Mar-a-Lago λίγο πριν τις 9:30 το πρωί με το theatlantic.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ρωτήθηκε αν η συνομιλία με τους Ιρανούς θα γίνει σήμερα ή αύριο, απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το πω». Σημείωσε επίσης ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς που συμμετείχαν σε διαπραγματεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. «Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν φύγει. Κάποιοι από αυτούς με τους οποίους μιλούσαμε έχουν σκοτωθεί, γιατί αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα», είπε. «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα, Μάικλ. Θα μπορούσαν να είχαν κλείσει συμφωνία. Άργησαν πολύ. Το έπαιξαν πολύ έξυπνοι.»

Χθες το πρωί, σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ κάλεσε τον λαό του Ιράν να εξεγερθεί εναντίον του σημερινού καθεστώτος μετά το τέλος των βομβαρδισμών.

«Τώρα έχετε έναν πρόεδρο που σας δίνει αυτό που θέλετε. Ας δούμε πώς θα ανταποκριθείτε», είπε. «Τώρα είναι η στιγμή να πάρετε τον έλεγχο της μοίρας σας και να απελευθερώσετε το ευημερούν και ένδοξο μέλλον που βρίσκεται κοντά σας.»