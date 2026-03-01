Ντόναλντ Τραμπ: 48 ηγέτες του Ιράν νεκροί με μια μόνο επίθεση – Όλα προχωρούν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποθεώνει την επίθεση του ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν λέγοντας πως 48 ηγέτες έχουν σκοτωθεί με μια μόνο επίθεση.

Όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News «κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες του Ιράν έχουν εξαφανιστεί με μία μόνο επίθεση.

Και η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα σε άλλη συνέντευξη στο CNBC, δήλωσε ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν «προχωράει νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».

«Είναι ένα πολύ βίαιο καθεστώς, ένα από τα πιο βίαια καθεστώτα στην ιστορία», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη.

«Κάνουμε τη δουλειά μας όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τον κόσμο. Και όλα προχωρούν νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα».