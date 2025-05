Τραμπ: «Θα συναντηθώ με τον Πούτιν μόλις μπορέσουμε να το κανονίσουμε»

Μετά το φιάσκο, στο οποίο εξελίχθηκαν οι πολυαναμενόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, αφού τελικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε σήμερα (16.05.2025) για το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από τα Εμιράτα, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μόλις αυτή η συνάντηση γίνει δυνατόν να οργανωθεί.

«Θα συναντηθώ με τον Πούτιν μόλις μπορέσουμε να το κανονίσουμε» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος.

‘I will meet Putin as soon as we can set it up’



