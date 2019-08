Τραμπ «το αριστούργημα»! Το νέο έργο του «αγιογράφου» του Αμερικανού προέδρου

Την περασμένη Τρίτη, ο αμερικανός ζωγράφος -και γνωστός «αγιογράφος» του 45ου Προέδρου των ΗΠΑ- Τζον Μακνότον (Jon McNaughton) αποκάλυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το τελευταίο έργο του. Με τίτλο «Το Αριστούργημα», απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να παρουσιάζει έναν πίνακα που μόλις έχει ολοκληρώσει. Και όλα αυτά μέσα σε έναν καθεδρικό ναό (εδώ υπάρχει εσκεμμένη ασάφεια από τον καλλιτέχνη); Το Διαδίκτυο «βόγκηξε» στην κυριολεξία από τα memes του «Αριστουργήματος» που κυκλοφορούν εδώ και μέρες.

Στο έργο του, ο Μακνότον δίνει ένα μεγαλοπρεπές πορτρέτο του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου (σ.σ. ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι και Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου) να κάθεται μπροστά σε ένα καβαλέτο, κρατώντας την παλέτα του. Τραβά ένα κόκκινο βελουδένιο ύφασμα με το οποίο είναι καλυμμένος ο πίνακας που μόλις έχει ολοκληρώσει. Για τον Μακνότον, αυτό είναι μια περίτεχνη μεταφορά του οράματος του Ντόναλντ Τραμπ για το μέλλον της Αμερικής. Και ποιο είναι το θέμα του πίνακα που αποκαλύπτει ο 45ος Πρόεδρος των ΗΠΑ; «Τα Νούφαρα» του Κλοντ Μονέ;

My new painting – "The Masterpiece"

How will history remember this presidency?

I believe it will be considered a "Masterpiece."

More info at: https://t.co/FTjoBry52v pic.twitter.com/zeQ3rNmpZt

— Jon McNaughton (@McNaughtonArt) August 20, 2019