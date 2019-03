Τραμπ: Τον έκαναν… πιγκάλ! Χαμός από τις παραγγελίες! video, pics

Σταματήστε ό, τι κάνετε, διότι πλέον μπορείτε να αγοράσετε ένα… πιγκάλ με τον Ντόναλντ Τραμπ! Ο δημιουργός διαφημίζει το… ιδιαίτερο προϊόν του στο διαδίκτυο, τονίζοντας πως όλα είναι χειροποίητα, ενώ η αλήθεια είναι πως είναι και πολύ ακριβή στην απεικόνιση!

Ο 45ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει… τοποθετηθεί στην άκρη του πιγκάλ και εμφανίζεται να φορά ένα μπλε κοστούμι, κόκκινη γραβάτα και ξανθό μαλλί που… ταυτόχρονα είναι και βουρτσάκι.

Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στην Νέα Ζηλανδία και αποστέλλεται σε όλο τον κόσμο κατόπιν παραγγελίας, με τον δημιουργό του να προσφέρει και μερικές ακόμη λεπτομέρειες, με το εξής σύνθημα: «Make Your Toilet Great Again«! Δηλαδή «κάντε την τουαλέτα σας σπουδαία ξανά», κατά το «Make America Great Again», το προεκλογικό σύνθημα – νίκης του Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές.

«Κανένας πρόεδρος δεν είχε ένα βουρτσάκι τουαλέτας σαν αυτό» λέει η περιγραφή στην οποία υποτίθεται ότι μιλά ο ίδιος ο Τραμπ διαφημίζοντας το προϊόν.

Οι παραγγελίες βεβαίως πήραν… φωτιά και οι ιθύνοντες λένε πως ο χρόνος παράδοσης έχει πια οριστεί σε 6-8 εβδομάδες.

Όσο για την τιμή; Μάλλον δεν το λες και φθηνό, αφού κοστίζει 19 λίρες Αγγλίας κι άλλα τόσα για τα μεταφορικά.

Look at this incredible Trump toilet brush my mom got me. She knows me so well! I can’t wait to clean crap with his head. pic.twitter.com/D5ji0BN9Gc

— Inga (@Ingaaaaaaaa) March 17, 2019