Τραμπ – Χίλαρι Κλίντον: Ξεκατίνιασμα στο… twitter

Οι δυο τους ήταν οι αντίπαλοι στις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Τον Νοέμβριο του 2016, η Χίλαρι Κλίντον πήρε μεν περισσότερες ψήφους αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν εκείνος που εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ γιατί είχε τους περισσότερους εκλέκτορες.

Με κάθε ευκαιρία, ο Τραμπ «θυμάται» τη Χίλαρι Κλίντον, την οποία αποκαλεί «ανέντιμη Χίλαρι» (σ.σ. Crooked είναι η λέξη που χρησιμοποιεί και για την πρώην ΥΠΕΞ) και την περνά… γενεές 14 από τα tweets του. Το ίδιο έκανε και αυτή τη φορά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ tweet-αρει συνεχώς τις τελευταίες μέρες. Όχι μόνο γιατί μπαίνει όλο και περισσότερο σε προεκλογικό mood αλλά και εξαιτίας της υπόθεσης παραπομπής του, που μπορεί να οδηγήσει και στην καθαίρεσή του, με αφορμή το θέμα με την Ουκρανία και τις πιέσεις να ερευνηθεί ο πολιτικός του αντίπαλος Τζο Μπάιντεν.

Κάπως έτσι, χθες, ανάμεσα σε ένα tweet για ακροάσεις στο Κογκρέσο, διαδικασία που αποκάλεσε «παρωδία δικαιοσύνης» και ενός άλλου με το οποίο ευχαριστούσε έναν αστυνομικό στη Μινεάπολις για την υποστήριξή του, ο Τραμπ «θυμήθηκε» την… αγαπημένη του Χίλαρι.

«Νομίζω ότι η ανέντιμη Χίλαρι Κλίντον θα έπρεπε να μπει στην κούρσα (σ.σ. για το χρίσμα των Δημοκρατικών) και να το κλέψει από την υπεραριστερή Ελίζαμπεθ Γουόρεν», έγραψε ο Τραμπ αλλά έθεσε και έναν… όρο: «Η ανέντιμη θα πρέπει να εξηγήσει όλα τα εγκλήματα και τα παραπτώματά της, μεταξύ των οποίων το πως και το γιατί διέγραψε 33.000 e-mails αφού έλαβε κλήση για να καταθέσει».

I think that Crooked Hillary Clinton should enter the race to try and steal it away from Uber Left Elizabeth Warren. Only one condition. The Crooked one must explain all of her high crimes and misdemeanors including how & why she deleted 33,000 Emails AFTER getting “C” Subpoena!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019