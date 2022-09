Η επιτροπή των καθηγητών σε αυτή την περιφέρεια του Καναδά πάντως, στηρίζει τον τρανς δάσκαλο, ο οποίος έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων, από τότε που εμφανίστηκε για μάθημα με δύο τεράστια προσθετικά στήθη.

Ο δάσκαλος με τα πλούσια ξανθά μαλλιά, τραβήχτηκε σε βίντεο από μαθητές του την ώρα που χειριζόταν ένα εργαλείο κοπής ξυλείας, φορώντας στενό σορτς και στενό τοπ, μέσα από το οποίο διαγράφονταν τα τεράστια στήθη του.

I don’t remember my shop teacher looking like this🧵 pic.twitter.com/pHHr58Zspa