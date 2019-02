Τρεις μαθητές νεκροί από κατάρρευση πεζογέφυρας στη Νότια Αφρική

Σύμφωνα με τις αρχές στη Νότια Αφρική δυο αγόρια και ένα κορίτσι, ηλικίας από 14 έως 17 ετών, έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα αυτό, στο σχολείο Ντρίχουκ Χέρσκουλ, στο Βαντερμπάιλπαρκ της επαρχίας Γκαουτένγκ.

«Όταν έφτασαν εκεί οι τραυματιοφορείς, διαπίστωσαν ότι είχε καταρρεύσει μια πεζογέφυρα που συνδέει δύο κτίρια», είπε ένας εκπρόσωπος των αρχών στη Νότια Αφρική.

All relevant emergency services are at the #SchoolBridgeCollapse accident scene at Hoërskool Driehoek, Vanderbijlpark, where roughly 20 learners are being treated for minor to critical injuries. Four fatalities have been reported. This is a developing story. CG pic.twitter.com/vybgG8hDp8

