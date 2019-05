Τρελό ΙΧ παρέσυρε νήπια στην Ιαπωνία

Στα τραύματά τους υπέκυψαν ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι 2 ετών. Όλα τα παιδιά που τραυματίστηκαν και δύο από τους δασκάλους τους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην πόλη Οτσού, κοντά στην Οσάκα. Ένα από τα δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν βγήκε από τον δρόμο και «χτύπησε μια ομάδα περίπου 15 παιδιών από έναν βρεφονηπιακό σταθμό, καθώς περπατούσαν», εξήγησε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων που συγκρούστηκαν – και οι δύο γυναίκες η μία 62 ετών και η άλλη 52 ετών– έχουν συλληφθεί, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Όπως κατέγραψαν πλάνα που μεταδόθηκαν, τα θύματα βρίσκονταν πάνω σε πεζοδρόμιο, κοντά σε διάβαση πεζών, όταν το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του κι έπεσε πάνω τους. Πολύχρωμες σχολικές τσάντες ήταν σκορπισμένες στο έδαφος. Τα νήπια επέστρεφαν στο σχολείο τους από μια εκδρομή σε λίμνη, σύμφωνα με το NHK. Τα τελευταία χρόνια στην Ιαπωνία καταγράφεται σημαντική άνοδος των τροχαίων που προκαλούν ηλικιωμένοι οδηγοί.

