Οι τρεις αδελφοί, ο Ντάνιελ, ο Τζακ και ο Μάθιου βρίσκονταν στην αμμουδιά και αναζητούσαν ένα καλό σημείο για να βουτήξουν στη θάλασσα όταν αντίκρισαν το τεράστιο καλαμάρι να έχει ξεβραστεί στην παραλία.

Δημοσίευσαν την ιστορία τους στη σελίδα Ocean Hunter Spearfishing και Freediving Specialists στο Facebook, αφήνοντας εμβρόντητους όσους την επισκέπτονταν.

Όπως είπαν, περπατούσαν σε παραλία του Γουέλινγκτον στη Νέα Ζηλανδία, εντελώς αμέριμνοι. Τότε ήταν που συνάντησαν μπροστά τους στην αμμουδιά ένα γιγάντιο καλαμάρι, ένα πλάσμα που ζει στα βάθη των ωκεανών.

