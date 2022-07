Την παραίτησή του από τους Τόρις του Μπόρις Τζόνσον υπέβαλε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση ένας από τους αντιπροέδρους του κόμματος, ο Μπιμ Αφολάμι, αποτελώντας την τρίτη, μετά από αυτές των υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

Ο αντιπρόεδρος των Συντηρητικών, αρμόδιος για τη Νεολαία, ακολούθησε τους υπουργούς Οικονομικών, Ρίσι Σουνάκ, και Υγείας, Σατζίντ Νταβίντ, υποβάλλοντας και ο ίδιος την παραίτησή του, μετά το νέο σκάνδαλο που πλήττει τον Μπόρις Τζόνσον, σχετικά με τον βουλευτή που κατηγορείται για σεξουαλικό σκάνδαλο.

Οι υπουργοί Οικονομικών και Υγείας, Ρίσι Σουνάκ και Σάτζιντ Τζάβιντ, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους νωρίτερα, τη στιγμή που ο ίδιος ο Τζόνσον προσπαθούσε να ζητήσει συγγνώμη για το νέο σκάνδαλο ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς στο οποίο ενεπλάκη ένα μέλος της κυβέρνησής του την περασμένη εβδομάδα. Ο Τζόνσον παραδέχτηκε το λάθος του αλλά είπε ότι δεν είχε αντιληφθεί πως ο Κρις Πίντσερ, ο πρώην αναπληρωτής υπεύθυνος για την κομματική πειθαρχία, ήταν ακατάλληλος για τη θέση αυτή.

«Εκ των υστέρων, ήταν λάθος. Ζητώ συγγνώμη από όποιον επηρεάστηκε από αυτό», είπε ο Τζόνσον μιλώντας σε δημοσιογράφους.

BREAKING: Tory vice chair @BimAfolami has just resigned his position live on @TheNewsDesk. pic.twitter.com/ZJaXtvlW3A