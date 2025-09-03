Τρομακτική στιγμή: Ακροβάτισσα κάνει σπαγγάτο σε δοκό και πέφτει από ύψος 9 μέτρων ενώ το κοινό ουρλιάζει

Μια 19χρονη ακροβάτισσα έπεσε από ύψος 9 μέτρων, αφού έχασε την ισορροπία της πάνω σε ένα σχοινί κατά τη διάρκεια παράστασης στη νότια Κολομβία.

Η Dayana Rodríguez από την Κολομβία κρατιόταν από μια δοκό όταν επιχείρησε να κάνει σπαγγάτο.

Λίγα λεπτά μετά βρέθηκε στο έδαφος πέφτοντας από πολύ ψηλά. Αμέσως επικράτησε πανικός με το κοινό να ουρλιάζει.

Ευτυχώς η ακροβάτισσα δεν χτύπησε σοβαρά. Η ίδια μιλώντας αργότερα στους δημοσιογράφους είπε ότι δεν ένιωσε σοβαρό πόνο και ότι είχε μόνο μερικές μελανιές.

