Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τρομακτική στιγμή: Ακροβάτισσα κάνει σπαγγάτο σε δοκό και πέφτει από ύψος 9 μέτρων ενώ το κοινό ουρλιάζει

Η 19χρονη είπε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι δεν πονάει πολύ και έχει μόνο μερικές μελανιές
Η ακροβάτισσα κάνει σπαγγάτο και πέφτει
Η ακροβάτισσα κάνει σπαγγάτο και πέφτει

Μια 19χρονη ακροβάτισσα έπεσε από ύψος 9 μέτρων, αφού έχασε την ισορροπία της πάνω σε ένα σχοινί κατά τη διάρκεια παράστασης στη νότια Κολομβία.

Η Dayana Rodríguez από την Κολομβία κρατιόταν από μια δοκό όταν επιχείρησε να κάνει σπαγγάτο.

Λίγα λεπτά μετά βρέθηκε στο έδαφος πέφτοντας από πολύ ψηλά. Αμέσως επικράτησε πανικός με το κοινό να ουρλιάζει. 

Ευτυχώς η ακροβάτισσα δεν χτύπησε σοβαρά. Η ίδια μιλώντας αργότερα στους δημοσιογράφους είπε ότι δεν ένιωσε σοβαρό πόνο και ότι είχε μόνο μερικές μελανιές.

Πληροφορίες από Dailymail

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σοκάρει έρευνα του ΟΗΕ: Πάνω από 21.000 παιδιά έμειναν ανάπηρα από τον πόλεμο στην Λωρίδα της Γάζας
Συγκλονίζουν οι αριθμοί των ανάπηρων παιδιών που αντιμετωπίζουν - πέρα από τον λιμό και τους βομβαρδισμούς - διάφορα προβλήματα προσβασιμότητας στην καθημερινότητά τους
Μητέρα κρατάει το παιδί της σε καταυλισμό εκτοπισμένων στην Γάζα
Newsit logo
Newsit logo