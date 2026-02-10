Κόσμος

Τρομακτικό βίντεο από το Μεξικό: Αυτοκίνητο εκτοξεύει γυναίκα που βγήκε ξαφνικά στον δρόμο

Η 25χρονη νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο
Τη στιγμή που μία γυναίκα διασχίζει τρέχοντας τον δρόμο και ένα αυτοκίνητο την χτυπάει και την εκτοξεύει αρκετά μέτρα μακριά κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας στην πόλη Μοντερέι στο Μεξικό.

Στα πλάνα που κυκλοφορούν, διακρίνεται η νεαρή γυναίκα να περπατάει στο πεζοδρόμιο και ξαφνικά αποφασίζει να μπει στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας στο Μεξικό. Τότε, ένα λευκό αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα χτυπάει και εκτοξεύει τη γυναίκα αρκετά μέτρα μακριά.

Πολλοί οδηγοί που κινούνταν στον ίδιο δρόμο, ειδοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες να σπεύδουν στο σημείο και να παραλαμβάνουν τη γυναίκα, οδηγώντας την, βαριά τραυματισμένη, σε κοντινό νοσοκομείο.

Ο οδηγός του οχήματος κρατήθηκε προσωρινά στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, παρέμεινε στο σημείο, συνεργάστηκε πλήρως με την αστυνομία και δεν επιχείρησε να αποχωρήσει. Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται πως το περιστατικό δεν ήταν ένα τυπικό τροχαίο ατύχημα, αλλά σχετίζεται με κρίση ψυχικής υγείας. Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα ταξίδευε με τους γονείς της, πριν αποβιβαστεί από το όχημά τους και κατευθυνθεί προς τον δρόμο.

Η οικογένειά της φέρεται να είχε καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λίγο πριν από τη σύγκρουση.

