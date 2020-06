Η κατάσταση στις ΗΠΑ μοιάζει εκτός ελέγχου. Απόδειξη το νέο τρομακτικό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Σιάτλ. Όταν ένας άνδρας, άγνωστο ακόμα γιατί, πάτησε γκάζι και επιχείρησε να παρασύρει διαδηλωτές.

Οι εικόνες απ’ όσα έγιναν στο Σιάτλ είναι σοκαριστικές κι έχουν καταγραφεί σε video που κόβουν την ανάσα.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, ο άνδρας που φοράει καπέλο τζόκεϊ, μαύρη μπλούζα και τζιν, γκαζώνει και κινείται με το αυτοκίνητό του προς την πλευρά που βρίσκονται διαδηλωτές. Π κόσμος αρχίζει να τρέχει πανικόβλητος και το αυτοκίνητο σταματά σε ένα εμπόδιο.

Τότε, το εξαγριωμένο πλήθος κυκλώνει το αυτοκίνητο κι αρχίσει να επιτίθεται στον οδηγό. Εκείνος, μέσα από το αμάξι ακόμα, τραβά όπλο, τραυματίζει έναν άνδρα, ο οποίος πέφτει στο έδαφος και αμέσως μετά, με το πιστόλι στο χέρι βγαίνει από το αυτοκίνητο με απειλητικές διαθέσεις.

Κραυγές τρόμου και ουρλιαχτά ακούγονται, ενώ ο άνδρας με το πιστόλι απομακρύνεται από το αυτοκίνητό του και πάντα με το πιστόλι στο χέρι κατευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος.

Δείτε τι έγινε ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΕΣ



Video footage of man driving his car into #BlackLivesMatter protest in Seattle and shooting a man through the window before he flees. #seattle #seattleprotest pic.twitter.com/3iUI7eKEye — SeanNyberg (@SeanNyberg) June 8, 2020

A man has been arrested after driving a car into a crowd of police brutality protesters in #Seattlehttps://t.co/5adJBUXHcK pic.twitter.com/rm08pW2rj0 — RT (@RT_com) June 8, 2020

BREAKING: A man drives a car into a crowd of protesters in Seattle, before exiting the vehicle with a gun. At least one person was shot, others injured.



Shooting victim stable; Suspect arrested.pic.twitter.com/ahKFNelVTe — Alex Salvi (@alexsalvinews) June 8, 2020

Το σοκαριστικό περιστατικό έγινε στην περιοχή του Καπιτωλίου του Σιάτλ. Ο άνδρας που “έσπασε” το οδόφραγμα της αστυνομίας και στη συνέχεια πυροβόλησε και τραυμάτισε τουλάχιστον έναν άνθρωπο έχει συλληφθεί ήδη. Τα στοιχεία αλλά και τα κίνητρα του οποίου δεν είναι γνωστά ακόμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία τραυματίας είναι ένας 26χρονος άνδρας. Σε ένα video που ανέβασε στο twitter ο φωτορεπόρτερ Άλεξ Γκάρλαντ, τραυματίας είναι ο 26χρονος Ντάνιελ, ο οποίος μάλιστα περιγράφει στο video πως έγιναν όλα.

“Τον έπιασα, τον χτύπησα στο πρόσωπο. Άκουσα έναν πυροβολισμό στον ώμο μου. Όλα έγιναν για να προστατεύσω αυτούς τους ανθρώπους”, είπε ο νεαρός καθώς υποβασταζόμενος απομακρυνόταν από το σημείο.

Story unclear at the moment but young man shot on 11th and Pine. Daniel, 26, wanted to tell his story. With the help of other medics I got a tourniquet on his arm. Street medics were on the spot with gauze and pressure. He walked off the scene. pic.twitter.com/g9Ism58YkF — Alex Garland (@AGarlandPhoto) June 8, 2020

Με πληροφορίες από rt.com και seattletimes.com

Φωτογραφίες Reuters