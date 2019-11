Τρόμος στο Χονγκ Κονγκ: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Ο άνδρας που κρατούσε μαχαίρι επιτέθηκε στον κόσμο που ήταν στο εμπορικό κέντρο με συνέπεια τέσσερα άτομα να τραυματιστούν.

Στο σημείο επικράτησε πανικός με τους παρευρισκόμενους μετά από λίγη να τον ακινητοποιούν. Δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του δράστη.

11.03 1938 Pro-Beijing thugs use knife to attack people in Taikoo cityplaza. Three people got serious injuries and one loss his ear. #Hongkong #HongKongProtests pic.twitter.com/rH3p4iAZ2x

[BREAKING] 11.3

District Councillor of Taikoo Shing West, Andrew Chiu Ka Yin was being attacked by a sharp knife, according to the news, suspected that his ear was injured by knife.

From: @StandNewsHK https://t.co/FveJrA5gVI pic.twitter.com/YXsLBLlcce

— HKRev – Hong Kong Local News Translation (@HkrevInfo) November 3, 2019