Τσάρλι Κερκ: Ποιος ήταν ο πιστός υποστηρικτής του Τραμπ με το τεράστιο ακροατήριο που δέχτηκε πυροβολισμό στην Γιούτα

Το βράδυ της Τετάρτης 10.09.2025, προκλήθηκε πανικός από τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ, που τραυμάτισαν τον Τσάρλι Κερκ, σύμμαχο και υποστηρικτή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στη συνέχεια άφησε την τελευταία πνοή του.

Σε βίντεο που απαθανάτισαν το σκηνικό από το πανεπιστήμιο της Γιούτα και κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο συντηρητικός influencer, υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ να τινάζεται πίσω και να πιάνει τον λαιμό του τη στιγμή που ακούστηκε πυροβολισμός προκαλώντας πανικό σε χιλιάδες παρευρισκόμενους.

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ ήταν ένας από τους πιο γνωστούς συντηρητικούς σχολιαστές και ακτιβιστές στις ΗΠΑ. Πιστός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και είχε δημιουργήσει ένα μεγάλο κοινό μέσα από τον οργανισμό του, Turning Point USA, που έχει παρουσία σε εκατοντάδες πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα.

Ο Τσάρλι Κερκ γεννήθηκε και μεγάλωσε στα προάστια του Σικάγο, στο Άρλινγκτον Χάιτς και στο Πρόσπεκτ Χάιτς του Ιλινόις. Στα σχολικά του χρόνια ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική, στηρίζοντας την εκστρατεία του γερουσιαστή Μαρκ Κερκ (χωρίς συγγενική σχέση) και οργανώνοντας καμπάνια ενάντια σε αύξηση τιμών στο κυλικείο του σχολείου του.

Μετά από μια σύντομη φοίτηση στο Harper College, εγκατέλειψε τις σπουδές του για να ασχοληθεί πλήρως με την πολιτική δράση, επηρεασμένος από τον Μπιλ Μοντγκόμερι, μέλος του Tea Party. Το 2012 ίδρυσε την οργάνωση Turning Point USA (TPUSA), μια συντηρητική φοιτητική κίνηση που γρήγορα απέκτησε δύναμη χάρη σε χρηματοδότες όπως ο Φόστερ Φρις.

Χρησιμοποιώντας την δύναμη των social media, των podcasts αλλά και με τις ομιλίες του ο Τσαρλι Κερκ εξελίχθηκε σε βασικό πρόσωπο του κινήματος MAGA, ενώ η Turning Point στήριξε οικονομικά αλλά και με ανθρώπινο δυναμικό τις κρίσιμες πολιτείες στις τελευταίες εκλογές, αναφέρει το BBC.

Είχε μιλήσει σε συνέδρια των Ρεπουμπλικανών, ενώ πέρυσι ο Ντόναλντ Τραμπ ανταπέδωσε δίνοντας μεγάλη ομιλία σε εκδήλωση της Turning Point στην Αριζόνα. Η ευαγγελική χριστιανική πίστη του και η οικογένειά του -ήταν παντρεμένος με την πρώην Μις Αριζόνα και πατέρας δύο παιδιών- ήταν στο επίκεντρο της πολιτικής του ταυτότητας.

Charlie Kirk is a father and a husband. He is a human. I don’t care if you politically disagree with him nothing justifies this sick act. pic.twitter.com/FuygHfLRdm — kira (@kirawontmiss) September 10, 2025

Για πολλούς ήταν το μέλλον της συντηρητικής δράσης, αν και παρέμενε μια βαθιά διχαστική φιγούρα στην αμερικανική πολιτική σκηνή.