Κόσμος

Τσάρλι Κερκ: Βίντεο με τις μυστηριώδεις κινήσεις δύο ανδρών που στέκονται πίσω του λίγο πριν την δολοφονία του

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι - Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για να βρεθεί ο δολοφόνος
Τσάρλι Κερκ
Τσάρλι Κερκ

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ. Ο Κερκ υπήρξε ένα από τα πιο προβεβλημένα και επιδραστικά πρόσωπα της αμερικανικής δεξιάς και ιδρυτής της Turning Point USA, έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμό στη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah Valley University. 

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την δολοφονία του 31χρονου ακτιβιστή στο προαύλιο πανεπιστημίου στις ΗΠΑ και αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι, ενώ το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται.

Την ίδια στιγμή νέα βίντεο βλέπουν το φως της δημοσιότητας στα οποία φαίνονται δύο άνδρες πίσω από τον Κερκ να κάνουν κάποιες περίεργες «κινήσεις», σαν σήματα, λίγα λεπτά πριν ο γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής, συγγραφέας, παρουσιαστής και έμπιστος του Τραμπ πέσει νεκρός από σφαίρα.

Τα βίντεο:

Ο Κερκ αντάλλασσε επιχειρήματα με φοιτητή για το ζήτημα των μαζικών πυροβολισμών με εμπλεκόμενα διεμφυλικά άτομα, όταν δέχθηκε τα μοιραία πυρά.

Αν τα χάσατε

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «σκοτεινή ημέρα» και κατηγόρησε τη «ριζοσπαστική αριστερά» για το κλίμα μίσους που, όπως είπε, οδήγησε στη δολοφονία, χαρακτηρίζοντας τον Κερκ «μάρτυρα της αλήθειας και της ελευθερίας».

Ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε «συντετριμμένος και εξοργισμένος», ενώ ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα τόνισε πως «τέτοιου είδους αποτρόπαιη βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας».

