Τσάρλι Κερκ: Βίντεο με τις μυστηριώδεις κινήσεις δύο ανδρών που στέκονται πίσω του λίγο πριν την δολοφονία του

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ. Ο Κερκ υπήρξε ένα από τα πιο προβεβλημένα και επιδραστικά πρόσωπα της αμερικανικής δεξιάς και ιδρυτής της Turning Point USA, έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμό στη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah Valley University.

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την δολοφονία του 31χρονου ακτιβιστή στο προαύλιο πανεπιστημίου στις ΗΠΑ και αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι, ενώ το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται.

Την ίδια στιγμή νέα βίντεο βλέπουν το φως της δημοσιότητας στα οποία φαίνονται δύο άνδρες πίσω από τον Κερκ να κάνουν κάποιες περίεργες «κινήσεις», σαν σήματα, λίγα λεπτά πριν ο γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής, συγγραφέας, παρουσιαστής και έμπιστος του Τραμπ πέσει νεκρός από σφαίρα.

Τα βίντεο:

BREAKING: 2 men standing behind Charlie Kirk look like they gave hand signals right before the shot went off.

PAUSE.



Who is the person behind Charlie Kirk and why is he making what appears to be a “signal” immediately preceding Charlie being shot. This is NOT a normal gesture any person would ever make.



Note the first person tips their hat. But then pay attention to the individual in… pic.twitter.com/F3oQsiKS6t — Frank Fighting For Freedom (@thinktankfranks) September 10, 2025

Ο Κερκ αντάλλασσε επιχειρήματα με φοιτητή για το ζήτημα των μαζικών πυροβολισμών με εμπλεκόμενα διεμφυλικά άτομα, όταν δέχθηκε τα μοιραία πυρά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «σκοτεινή ημέρα» και κατηγόρησε τη «ριζοσπαστική αριστερά» για το κλίμα μίσους που, όπως είπε, οδήγησε στη δολοφονία, χαρακτηρίζοντας τον Κερκ «μάρτυρα της αλήθειας και της ελευθερίας».

Ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε «συντετριμμένος και εξοργισμένος», ενώ ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα τόνισε πως «τέτοιου είδους αποτρόπαιη βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας».