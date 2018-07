Τσαβούσογλου: Η Τουρκία δεν θα ανεχθεί τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ!

Αφορμή για τη σκληρή αντίδραση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ήταν δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας, εάν ο Αμερικανός πάστορας, που δικάζεται στη χώρα, δεν αφεθεί ελεύθερος από τις τουρκικές αρχές.

Από την πλευρά του, στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ, ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού ΥΠΕΞ επισήμανε σήμερα ότι η αμερικανική διοίκηση πρέπει να εγκαταλείψει την “άδικη ρητορική” και να επιστρέψει στον “εποικοδομητικό διάλογο”.

“Είναι αδύνατο να αποδεχθούμε τα απειλητικά μηνύματα της αμερικανικής διοίκησης, που αγνοεί πλήρως τη συμμαχία και τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των χωρών μας” τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου Χάμι Ακσόι, σε γραπτή δήλωσή του.

“Το Κράτος Δικαίου ισχύει για όλους. Χωρίς καμία εξαίρεση” πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σε μήνυμά του στο Twitter:

Noone dictates Turkey. We will never tolerate threats from anybody. Rule of law is for everyone; no exception.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 26, 2018