Δύτες ξεκίνησαν σήμερα την επιθεώρηση του τάνκερ που μετέφερε 750 τόνους καυσίμων και ναυάγησε χθες στις νοτιανατολικές ακτές της Τυνησίας, ενώ σύμφωνα με τις αρχές δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής κάποια μόλυνση.

Η οργάνωση για την προστασία της φύσης WWF προειδοποίησε ωστόσο για τον κίνδυνο “μιας νέας περιβαλλοντικής καταστροφής στην περιοχή” της Γκαμπές, μιας σημαντικής αλιευτικής ζώνης περίπου 400.000 κατοίκων που έχει ήδη υποστεί επεισόδια ρύπανσης.

Σε εικόνες που δημοσιοποίησαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Άμυνας, φαίνονται δύτες του Πολεμικού Ναυτικού που ετοιμάζονται να αναχωρήσουν, και στη συνέχεια να πέσουν στο νερό στο σημείο του ναυαγίου.

“Χάρη στη βελτίωση των μετεωρολογικών συνθηκών, μια ομάδα δυτών συνοδεία του καπετάνιου και του μηχανικού του σκάφους, που γνωρίζουν τη διαμόρφωσή του, μεταβαίνουν επί τόπου προκειμένου να εξετάσουν το κύτος”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου της Γκαμπές, Μοχάμεντ Καράι, που ξεκίνησε έρευνα για τις αιτίες του ναυαγίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες διαπιστώσεις, “δεν υπήρξε διαροή προς το παρόν” του φορτίου που μετέφερε το πλοίο.

