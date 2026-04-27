Τζέφρι Επστάιν: Νέες καταγγελίες από γυναίκες που έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στο ράντσο του

Την ώρα που οι αρχές του Νέου Μεξικού ερευνούν την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, νέα φερόμενα θύματά του καταγγέλλουν σεξουαλική κακοποίηση στο απομονωμένο ράντσο του, τόσο από τον ίδιο όσο και από τους συνεργάτες του.

Οι αρχές προσπαθούν να διακριβώσουν πόσες νεαρές γυναίκες και κορίτσια στην περιοχή έπεσαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Αμερικανού χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν στο Zorro Ranch, την τεράστια αυτή ιδιοκτησία του στο Νέο Μεξικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολλές γυναίκες έχουν καταγγείλει ότι μεταφέρθηκαν στο ράντσο αυτό κακοποιήθηκαν σεξουαλικά. Μέχρι σήμερα, μόνο μια, η πρώην μασέζ από την Σάντα Φε Ρέιτσελ Μπεναβίντες, είναι γνωστό ότι προερχόταν από το Νέο Μεξικό.

Η βουλευτής του Νέου Μεξικού Μαριάννα Ανάγια, η οποία ηγήθηκε της πολιτειακής έρευνας για τον Επστάιν, δήλωσε στο Reuters ότι η ομάδα αυτή των γυναικών βρισκόταν σε επαφή με κατοίκους της πολιτείας που υποστηρίζουν ότι κακοποιήθηκαν στο ράντσο.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μας έχουν προσεγγίσει κάτοικοι της περιοχής, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ήταν θύματα (του Επστάιν)» ανέφερε σε γραπτό της μήνυμα προς το Reuters η Ανάγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γυναίκες και κορίτσια της περιοχής στο στόχαστρο του Επστάιν

Η Επιτροπή Αλήθειας συνεργάζεται με το υπουργείο Δικαιοσύνης του Νέου Μεξικού για να βοηθήσουν τις επιζήσασες οι οποίες μπορούν να αποδείξουν ότι υπήρξαν θύματα του Επστάιν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, δήλωσε η Ανάγια.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπήρξε επικοινωνία με ντόπιες γυναίκες, οι οποίες καταγγέλλουν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση στο ράντσο του Επστάιν στη διάρκεια της 25ετίας που εκείνος ήταν ιδιοκτήτης της έκτασης.

Ο Επστάιν και οι συνεργάτες του κατηγορούνται ότι αποπλάνησαν έφηβες της περιοχής στις κατοικίες του χρηματιστή στη Νέα Υόρκη και στο Παλμ Μπιτς, σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων στο δικαστήριο.

Η Μαρία Χοσέ Ροντρίγκες Κάντιθ, η επικεφαλής του κέντρου υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων της περιοχής, δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή της ότι το 2019, τη χρονιά που ο Επστάιν συνελήφθη και στη συνέχεια βρέθηκε νεκρός σε κελί φυλακής, περίπου 45 άτομα προσέγγισαν το κέντρο για να αναζητήσουν πληροφορίες, θεραπεία και άλλες υπηρεσίες σε σχέση με φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση στο ράντσο.

Εκτίμησε ότι μεταξύ του ενός τετάρτου και του μισού αυτών των επαφών προέρχονταν από γυναίκες που δήλωσαν ότι είχαν κακοποιηθεί στο ράντσο – αν και πρόσθεσε ότι το κέντρο δεν τηρούσε λεπτομερή αρχεία.

Σύμφωνα με την ίδια, καμία από τις γυναίκες που απευθύνθηκαν στο κέντρο το 2019 δεν υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία εκείνη την εποχή.