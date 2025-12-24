Συμβαίνει τώρα:
Τζέφρι Επστάιν: Οι ανατριχιαστικοί πίνακες με τα ημίγυμνα παιδιά που κοσμούσαν το άντρο του – Δείτε φωτογραφίες

Τα παιδικά κοστούμια για παιχνίδια ρόλων και το γλυπτό νύφης που είχε κρεμάσει στην είσοδο του σπιτιού του
Τζέφρι Επστάιν
Φωτογραφία από DOJ

Νέες φωτογραφίες βγήκαν στη δημοσιότητα από τον φάκελο του Τζέφρι Επστάιν που δείχνουν τους αλλόκοτους πίνακες που κοσμούσαν το σπίτι του χρηματιστή στο Μανχάταν. Αυτοί οι πίνακες απεικόνιζαν παιδιά, είτε σε περίεργες στάσεις είτε ημίγυμνα.

Μία από τις φωτογραφίες που έβγαλε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, απεικονίζει επίσης γλυπτό νύφης που κρέμεται από ένα σχοινί στην είσοδο του αρχοντικού του Τζέφρι Επστάιν.

Γλυπτό
U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Όσον αφορά τους ενοχλητικούς πίνακες με παιδιά, σε έναν από αυτούς φαίνεται ένα αγόρι να κοιτάζει μέσα από το παντελόνι του ενώ άλλες εικόνες δείχνουν παιδικές στολές για παιχνίδια ρόλων.

Πίνακας
Φωτογραφία από DOJ

Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται ένα μικρό κορίτσι να κάθεται στους ώμους του.

Οι εικόνες που τραβήχτηκαν στο άντρο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, χρηματιστή, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα χιλιάδες αρχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης την περασμένη Παρασκευή.

Ρούχα
Φωτογραφία από DOJ

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς υπερασπίστηκε την Κυριακή την απόφαση του υπουργείου να δημοσιοποιήσει μόνο ένα μικρό μέρος των αρχείων, υποστηρίζοντας ότι αυτό ήταν αναγκαίο για την προστασία των θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν.

Από την άλλη, ο Μπιλ Κλίντον ο οποίος φαίνεται σε διάφορες φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στον φάκελο του Τζέφρι Επστάιν, κατηγόρησε με ανακοίνωσή του πως το υπουργείο Δικαιοσύνης κάνει «επιλεκτικές διαρροές» που αφήνουν υπονοούμενα χωρίς αποδείξεις.

«Ο τρόπος και το περιεχόμενο των εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνουν ότι κάποιος ή κάτι προστατεύεται», ανέφερε.

Κόσμος
