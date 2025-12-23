Τραμπ: «Τρομερό ότι δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες του Κλίντον από τον φάκελο του Επστάιν – Πάντα τα πηγαίναμε καλά, τον σέβομαι»

Καταδίκασε τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών του φακέλου – κόλαφου του Τζέφρι Επστάιν, ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που αποτυπώνει σε χαλαρή διάθεση τον Μπιλ Κλίντον.

Και ενώ λοιπόν αυτή η φωτογραφία του Μπιλ Κλίντον προκάλεσε νέο «σεισμό» στις ΗΠΑ σχετικά με την εμπλοκή και άλλων γνωστών προσώπων αλλά και πολιτικών στο κύκλωμα που είχε στήσει ο χρηματιστής, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως πολλοί μπορεί να «παγιδεύτηκαν» στον φάκελο, επειδή απλά έτυχε να κάνουν μία αθώα συνάντηση με τον Τζέφρι Επστάιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον που προβάλλονται, ούτε των άλλων ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι κάτι τρομερό. Μου αρέσει ο Μπιλ Κλίντον, πάντα τα πηγαίναμε καλά, υπήρξαμε καλοί ο ένας με τον άλλον και τον σέβομαι», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται πως σε αυτή τη φωτογραφία -μία από τις δεκάδες που προκάλεσαν αντιδράσεις σχετικά με τις διασυνδέσεις και τις άρρωστες συνήθειες που είχε ο Τζέφρι Επστάιν- απεικονίζεται ο Μπιλ Κλίντον να χαλαρώνει σε ένα τζακούζι.Στο σπίτι του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα βρέθηκε και ο διαβόητος πίνακας που απεικόνιζε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να φορά ένα μπλε φόρεμα.

«Ο Μπιλ Κλίντον είναι μεγάλος άντρας, μπορεί να το διαχειριστεί. Αλλά πιθανόν να υπάρχουν φωτογραφίες ανθρώπων που συνάντησαν αθώα τον Τζέφρι Έπσταϊν πριν από χρόνια», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε κυρίως τους Δημοκρατικούς και μερικούς «κακούς» Ρεπουμπλικάνους για τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών, λέγοντας ότι όλη η υπόθεση χρησιμοποιείται για να αποσπάσει την προσοχή από τις επιτυχίες της κυβέρνησής του.

Ο Μπιλ Κλίντον έβγαλε με τη σειρά του ανακοίνωση ζητώντας να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία του φακέλου που τον περιλαμβάνουν. Στη συνέχεια κατηγόρησε το υπουργείο Δικαιοσύνης για «επιλεκτικές διαρροές» που αφήνουν υπονοούμενα χωρίς αποδείξεις.

«Ο τρόπος και το περιεχόμενο των εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνουν ότι κάποιος ή κάτι προστατεύεται».

Να διευκρινιστεί πως όσοι αναφέρονται στον φάκελου του Τζέφρι Επστάιν δεν σημαίνει και ότι εμπλέκονται στην εγκληματική δράση.

19 φερόμενα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι παραβίασε τον νόμο περί διαφάνειας, αποκρύπτοντας μεγάλο μέρος των αρχείων και αφήνοντας ακάλυπτες ταυτότητες θυμάτων.